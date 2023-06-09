【食用安全】28歲男食4隻小龍蝦嚴重過敏休克險送命　醫生揭1大關鍵原因

▲ 28歲男食4隻小龍蝦嚴重過敏險送命，醫生揭1大關鍵原因。

小龍蝦近年於內地十分盛行，惟內地有醫院卻爆出每晚均會接收約10至20多位疑因食用小龍蝦致身體不適的病人，除了出現出急性蕁麻疹等過敏症狀，有人甚至會休克。有醫生便提醒，某些人會對小龍蝦裡面的「異種外來蛋白」特別敏感，一旦大量進食，身體便會產生抗體致過敏。

最新影片:

根據內地媒體報道，事發於上月27日，一名24歲的姓朱男子與友人於食宵夜時，食了小半盆麻辣小龍蝦。惟幾小時後，朱男身體便出現異況，不但全身出滿紅疹，令他又癢又痛，更忍不住反胃。他其後被緊急送到醫院時，情況已非常嚴重，當時他雙唇紅腫、全身皮疹、吐詞模糊，手腳亦出現輕度腫脹，並且胸悶呼吸不暢。慶幸搶救及時，經醫生處方的抗過敏治療，半小時後，皮疹明顯改善，呼吸困難緩解。

除此之外，浙江義烏市一名28歲男子小樓，早前亦因進食了4隻小龍蝦後，出現多種不適，包括腹痛、嘔吐、全身乏力、頭暈、四肢出疹等症狀，送院後更出現過敏性休克，幸接受治療後無礙。

▲ 小樓送院後一度出現過敏性休克。(網上圖片)

孟慧敏醫生表示小龍蝦裡面含有「異種外來蛋白」，某些人對異種蛋白特別敏感，大量進食後異種蛋白蓄積在體內，從而產生相應的抗體。抗體存在於人體中的很多部位，比如說鼻、咽喉、氣管、皮膚等淋巴細胞當中，當過敏原和抗體結合之後產生相關抗原抗體反應，就會導致皮膚風團、喉頭水腫、血壓降低等症狀。

進食小龍蝦可致橫紋肌溶解症

數年前，本港2名女子分別進食來自深圳的小龍蝦後出現橫紋肌溶解症，曾入院接受治療。中國疾病預防控制中心亦曾指，2010年南京有23人食用小龍蝦後患上「瀉湖病」（又稱「哈夫病」），出現橫紋肌溶解症。

食小龍蝦注意事項

在北歐、美國、巴西亞馬遜地區和中國等地，亦曾發生由食用淡水魚和小龍蝦引致的「橫紋肌溶解症」零星個案或群組爆發。有輿論指小龍蝦因生長環境污染帶有重金屬及農藥，但始終得不到確切的答案。

而食用小龍蝦時應留意以下5個地方：

烹飪前清洗乾淨，烹飪過程要燒熟煮透。

應向信譽良好可靠供應商購買新鮮小龍蝦，亦切勿購買來歷不明的或自行捕撈野生小龍蝦食。

不應過量進食小龍蝦。

不要食用小龍蝦的頭和內臟。

如果進食小龍蝦後出現全身或局部肌肉酸痛等症狀，應及時就醫，並主動告訴醫生之前曾進食的食物。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣