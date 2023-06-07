【兒童中毒】2歲女童誤食電子煙液體　尼古丁中毒兩度癲癇發作送院搶救

▲ 2歲女童誤吞電子煙液體，兩度癲癇發作，不能自主呼吸。

馬來西亞彭亨發生一宗兒童誤吞電子煙液體意外。一名2歲女童被發現出現嘔吐、呼吸急促、癲癇等症狀，醫生證實女童屬尼古丁急性中毒，幸好她經搶救後，現時病情已轉穩定。

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綜合外媒報道，女童在家中突然出現咳嗽、嘔吐、呼吸急促等症狀，而且附近地面出現一支一次性電子煙，女童的爺爺及時發現並懷疑孫女誤食電子煙，隨即將她送到附近醫院救治。

通過尿液檢驗後，院方發現女童體內的尼古丁含量極高，診斷為吸入或吞食一次性電子煙液體，引致尼古丁急性中毒。女童需要轉院到具有兒童加護病房的醫院接受呼吸輔助，治療期間更兩度癲癇發作。幸好，女童現時情況穩定，已經能夠自主呼吸。

當地衛生部指出，尼古丁中毒可能會帶來心悸、嘔吐和癲癇發作等急性反應，甚至有機會出現生命危險，而這些症狀會發生在包括兒童在內的所有人身上。當局亦提醒市民注意家中的電子煙存放。

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責任編輯︰王明芳