  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童中毒】2歲女童誤食電子煙液體　尼古丁中毒兩度癲癇發作送院搶救

兒童健康 13:30 2023/06/07

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

2歲女童誤吞電子煙液體，兩度癲癇發作，不能自主呼吸。

馬來西亞彭亨發生一宗兒童誤吞電子煙液體意外。一名2歲女童被發現出現嘔吐、呼吸急促、癲癇等症狀，醫生證實女童屬尼古丁急性中毒，幸好她經搶救後，現時病情已轉穩定。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

綜合外媒報道，女童在家中突然出現咳嗽、嘔吐、呼吸急促等症狀，而且附近地面出現一支一次性電子煙，女童的爺爺及時發現並懷疑孫女誤食電子煙，隨即將她送到附近醫院救治。

通過尿液檢驗後，院方發現女童體內的尼古丁含量極高，診斷為吸入或吞食一次性電子煙液體，引致尼古丁急性中毒。女童需要轉院到具有兒童加護病房的醫院接受呼吸輔助，治療期間更兩度癲癇發作。幸好，女童現時情況穩定，已經能夠自主呼吸。

當地衛生部指出，尼古丁中毒可能會帶來心悸、嘔吐和癲癇發作等急性反應，甚至有機會出現生命危險，而這些症狀會發生在包括兒童在內的所有人身上。當局亦提醒市民注意家中的電子煙存放。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【恐怖意外】9歲男童玩充氣「太空球」被吹走 飛30米高空墮地重傷
12:19 2023/06/06
【恐怖意外】9歲男童玩充氣「太空球」被吹走 飛30米高空墮地重傷
【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
10:08 2023/06/05
【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
【遊玩意外】充氣城堡突遇上強風被吹翻　最少6童摔落地面受傷
13:20 2023/05/25
【遊玩意外】充氣城堡突遇上強風被吹翻　最少6童摔落地面受傷

你可能感興趣

【恐怖意外】9歲男童玩充氣「太空球」被吹走 飛30米高空墮地重傷
12:19 2023/06/06
【恐怖意外】9歲男童玩充氣「太空球」被吹走 飛30米高空墮地重傷
【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
10:08 2023/06/05
【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇
【遊玩意外】充氣城堡突遇上強風被吹翻　最少6童摔落地面受傷
13:20 2023/05/25
【遊玩意外】充氣城堡突遇上強風被吹翻　最少6童摔落地面受傷
兒童健康 網絡熱話 煙草產品 馬來西亞

最高瀏覽

【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
18:13 2023/06/06
【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
10:36 2023/06/06
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
Netflix《璀璨帝國》Anna Shay逝世　軍火商後人終年62歲 　
10:48 2023/06/06
Netflix《璀璨帝國》Anna Shay逝世　軍火商後人終年62歲 　