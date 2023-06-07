【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚

▲ 中文教授陳耀南迎娶溫柔賢淑的黎秋明女士。

寫稿幾十年，我肥碌從未用「爽YY」來形容任何人、任何事，包括自己的感覺。

不過，神奇，當小弟見到英華男校成班阿叔阿伯舊生都爭相轟傳一張喜帖時，這個「爽YY」形容詞突然彈出，禁不住個心似鮮花怒放，真過癮！

呢張喜帖，乃公布香港殿堂級中文教授陳耀南（82歲）大婚之喜，迎娶溫柔賢淑的黎秋明女士，將於今年9月30日於悉尼車士活唐宴大廳廣邀親友，共同慶賀。

近來，真係好多中外男長者有喜，個個八字頭，令我呢個「奔七碌」也覺仍有大好日子會在未來出現（聲明，與桃花無關啊！），所以，一定要好好保養身體。

講講陳教授，香港教育界無人不認識，無人不豎起手指公稱頌。

佢曾在英華書院及香港大學任教多年，培育出無數英才，為香港的中文文學發展，播下大量優質種子。

在英華時，一力將前財爺梁錦松、巨星許冠傑、廣播界名人吳錫輝及「債券先生」李永權等的中文程度，推到考HKU全無難度水平，無得唔服！尤其梁錦松，中學後幾乎被請離校（因會考成績麻麻），幸得陳教授向校長力薦，從此，一個窮學生晚晚睡在學校飯堂奮鬥，終於成才。故此，「阿蟲」視陳教授為再世恩人㗎！

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