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【新一代男神】魏浚笙靚仔胞兄曝光　混血容貌撞樣吳彥祖比Jeffrey更「鬼仔」

娛樂 13:50 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

魏浚笙靚仔胞兄曝光，混血容貌撞樣吳彥祖。

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）參與ViuTV真人騷《調教你男友》成功一炮而紅，憑著高顏值、天然呆風趣一面，俘虜不少女士們芳心。

今年更由影視圈踩入樂壇當歌手，演而優則唱的他實行主持、演員、歌手三線發展。

Jeffrey這張戴口罩機場照，激似全盛時期的陳冠希。（Instagram圖片）

擁有荷蘭及印尼混血血統的Jeffrey，上月離港返荷蘭首都阿姆斯特丹探親，在機場戴上口罩兼戴帽現身，露出濃密眉毛及迷人電眼，跟全盛時期的陳冠希非常相似，獲大批網民大讚超靚仔，驟眼看以為追蹤了陳冠希！

最新影片推介：陳星妤專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行

靚仔哥哥曝光

原來不只Jeffrey，連親生哥哥同樣是俊男一名。連日來，他在社交平台分享旅遊點滴，其中一段乘搭鐵路的影片，靚仔哥哥意外曝光。

雖然僅捕捉到側面，但已清楚見到眼大鼻高，比Jeffrey更「鬼仔」，容貌跟年輕版吳彥祖十分相似。Jeffrey留言寫道：「快4年沒見親生哥哥 HAPPY BIRTHDAY」相隔近4年終於可以放下香港工作，回到老家跟哥哥慶祝生日，字裡行間感受到兄弟情深。

Jeffrey父母在其中三時離婚，其後與哥哥跟隨媽媽生活，母兼父職照顧兩兄弟，故三母子感情特別深厚。

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Jeffrey亦有晒出一段疑似荷蘭大屋的影片，片中可見客廳樓底十分高，空間寬敞，對出是大露台，放置了一把太陽傘、戶外椅子，而景觀飽覽平靜大海，隔著屏幕也感受到生活寫意。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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