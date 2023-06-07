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【禁播榮光】葉劉淑儀認同律政司申禁制令　與言論自由無關

政治 13:02 2023/06/07

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葉劉淑儀認為，禁制令與言論自由無關。（趙居逸攝）

律政司向法庭申禁制令，禁止傳播《願榮光歸香港》。行政會議召集人葉劉淑儀指，禁制令是針對持續有人在海外公開比賽中，繼續下載有關歌曲當作香港國歌，港隊負責人再努力都無用。據其了解，Google採取不合作態度，因此她認同律政司申請禁制令，相信若法庭批出禁制令，Google有責任刪除法令所指的歌曲。

葉劉淑儀表示，禁播歌曲與言論自由無關，政府申請的禁制令，只是禁制這首歌，而唐英傑案中，法庭已清楚畫出紅線，指明某些字眼，是煽動分裂國家的，而非一般表達，因此完全不影響言論自由。

被問到某音樂排行榜前八位都是不同版本的榮光，葉認為，他們是想在禁制令前做最後散播，反映仍然了有力量，想散播顛覆政權的歌曲。因此她認同政府的做法「不能讓這首歌，代替我們的國歌」。

 

葉劉淑儀：公務員加薪幅度合理

 

另外，公務員加薪方面，葉劉淑儀引述公務員事務局局長楊何蓓茵指，薪酬趨勢調查是獨立進行的，亦沒有追回以前落後的。政府已考慮了一籃子因素，故認為加幅合理。

 

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記者：趙居逸

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