【假綁架】19歲女疑墮電騙家人被索千萬贖金　無業女詐騙罪成囚3年半

▲ 區域法院。（資料圖片）

19歲女子疑墮電騙案後，再被誘至酒店不准與外界聯絡。女事主身處內地的父親其後收到女事主裸照，被要求付贖金2,000萬元。涉案23歲無業女涉佯裝中國公安特工或國際刑警等，早前被裁定1項串謀詐騙罪成，今（7日）於區域法院被判入獄3年半。法官指案情嚴重，被告毫無悔意。

被告胡詠心（現年23歲）被裁定1項串謀詐騙罪成，控罪指她於2021年9月18日至21日期間，在香港與名為「劉健」的人及其他身分不詳人士，一同串謀詐騙事主父親，即虛假地表示其女兒正被他們禁錮；及事主父親必須支付港幣或人民幣2,000萬元贖金。

辯方求情指，被告背景良好，被父母過度保護。被告案發前由日本讀完書返港，入世未深，愚蠢地犯下本案，經長期羈押已得到教訓。

對於辯方指被告不是主謀，只是「步兵」角色，法官李慶年認為被告角色在犯罪鏈上缺一不可。

法官判刑時指，本案有多項加刑因素，犯罪集團人數逾4人；詐騙工程計劃周詳，部署精密；被告負責租賃寫字樓；本案對事主及其家人造成精神困擾等。

法官指，雖然事主父親沒有蒙受金錢損失，但案情十分嚴重，若非警方速確認事主所在地，恐怕匪徒仍會得逞。被告在受查階段及庭上不斷誤導警方及法庭，毫無悔意，不認為被告重犯機會低，最終判囚3年半。

控方案情指，事主接獲不明來電指其電話卡涉違規，自稱公安的男子指她涉洗黑錢案。劉健科長其後要求事主前往一酒店，證明她並非疑犯。被告為事主訂酒店，自稱中國公安女特工並出示國際刑警證件，並沒收事主的電話和電腦。事主父親其後收到勒索電話及事主裸照，指事主遭綁架，被要求交出2,000萬贖金。

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記者：陳曉欣