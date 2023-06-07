【11號幹線】目標2033年前通車接駁大西北及市區　出市區料慳25分鐘

▲ （資料圖片）

路政署向屯門區議會提交文件，簡介11號幹線（元朗至北大嶼山段）走線方案，目標是於2033年或以前開通整組連接新界西北和市區的幹道。署方預計在整組策略性幹道落成後，在早上繁忙時間使用11號幹線將會比使用屯門公路最多節省大約25分鐘。

11號幹線及相關主要幹道會連接新界西北和市區，改善新界西北來往市區現有的主要道路（包括屯門公路、大欖隧道和汀九橋）及青嶼幹線的交通情況外，亦透過提升道路基礎建設，進一步加強主要幹道的連接以及增強交匯道路承受能力，提升周邊發展的規模及連繫，有效釋放相關區域的發展潛力。我們預計在整組策略性幹道落成後，使用11號幹線由新界西北出市區，在早上繁忙時間的行車時間預料將會比使用屯門公路最多節省大約25分鐘。

藍地段

藍地隧道是南北行雙程三線隧道，全長約4.2公里， 於藍地石礦場交匯處連接港深西部公路及元朗公路，並於掃管笏交匯處連接掃管笏─小欖露天路段和掃管笏連接路。

掃管笏及小欖段

掃管笏連接路是東西行雙程雙線道路，全長約3公里，作為屯門公路（小欖段）的繞道於其西端連接屯門公路，並於其東端經掃管笏交匯處連接掃管笏─小欖露天路段和藍地隧道。連接路當中有約2公里的路段將以隧道形式穿越大欖郊野公園，而地面工程亦盡量遠離郊野公園及現有村落，藉以減低對附近民居、土地及環境的影響。

大欖涌及青龍頭段

大欖涌隧道是南北行雙程四線隧道，全長約1.7公里，於其北端連接掃管笏─小欖露天路段，並於其南端經青龍頭交匯處連接青龍大橋和屯門公路。11號幹線由小欖往青龍頭的一段走線，大部分為穿山隧道（即大欖涌隧道），只有其中途經大欖涌河的一段為高架路（即大欖涌河高架路）。大欖涌隧道將會是本港第一條雙管雙程四線的穿山隧道。

青龍大橋及北大嶼山段

青龍大橋將會是全港首座南北行雙程四線的跨海大橋，主跨度長約1.3公里，於其北端經青龍頭交匯處連接大欖涌隧道和屯門公路，並於其南端經北大嶼山交匯處連接青嶼幹線、北大嶼山公路、擬議的青衣至大嶼山連接路、擬議的大嶼山P1公路（大蠔至欣澳段）和擬議的港島西至大嶼山東北連接路。因應最新的機場高度限制並透過調整青龍大橋的跨度和橋塔位置，青龍大橋南塔將移至北大嶼山近岸位置，在北大嶼山將不需進行填海工程。

署方又表示，將就11號幹線工程擬議的方案根據《道路(工程、使用及補償)條例》（第370章）進行刊憲，然後將適時按工務工程計劃的既定程序，向立法會申請撥款以進行11號幹線的詳細設計工作。在充分落實精簡法定和行政程序後，當局最新的目標是於2033年或以前開通整組連接新界西北和市區的主要幹道。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津