【減肥激戰】330磅人妻半夜食雞脾　老公制止爆街頭衝突不忍打老婆自摑

▲ 330磅人妻半夜食雞脾，老公為制止，爆發街頭衝突。

體重嚴重超標不只影響體態美，也直接危害健康。近日內地就流傳一段男女在街上起肢體衝突的影片，內媒報道指出，該對男女為一對夫妻，當時重達150公斤（約330磅）的太太因肚餓而半夜外出買雞脾，丈夫知道後怒不可遏，於是當街爆發肢體衝突。

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綜合內地媒體報道，廣東一名重約330磅的人妻，因肚餓而在半夜背著丈夫，偷偷離開家中買炸雞脾食。正當女子在路邊大快朵頤之際，女子的丈夫出現並搶去她手上的雞脾直接扔在地上，雙方繼而在地上爆發肢體衝突。

女子被丈夫壓在地上，丈夫忍不住問：「你難道想早早離開我和女兒嗎？」而女子雖被按在地上，但口中仍不斷謾罵還擊。丈夫其後舉起右手，似是要作勢打老婆，最後仍然不忍心，反而是自摑巴掌，並憤而離場。

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而在丈夫離開後，女子仍躺在地上，但因體重太重，無法自行爬起來，在地上掙扎了一段時間，最終由路人好心上前攙扶。事件引發網民議論，有網民留言稱「越胖越能吃」，也有人好心勸女子別再吃「都那麼胖了，再吃就真的會吃死自己。」

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責任編輯：羅嘉欣