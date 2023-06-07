【猜猜我是誰】警拘28歲男涉9宗電騙案涉款共97萬　據悉為前區議員王進洋

警方於6月5日以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名28歲本地男子，涉嫌與9宗全港各區的 「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉案金額共97萬，被捕人士現正被扣留調查。據了解，被捕男子為前離島區區議員王進洋，正被警方扣查。

警方觀塘警區刑事部署理總督察吳銘鋒指，警方於5月30日接獲市民報警求助，一名90歲女子接獲騙徒來電子琪兒子牽涉刑事案件被捕，需30萬元保釋金，並會派朋友上門收款，受害人基於關心及緊張兒子，將30萬元交於上門男子，其後聯絡家人後方知受騙，於是報警求助。

其後警方於6月5日晚上，處理一宗欠交罰款個案時，發現一名28歲姓黃男子涉嫌與騙案有關，於是以「以欺騙手段取得財產」將男子拘捕，並證實為上門收錢男子。

經深入調查後，警方發現男子牽涉8宗由5月29至6月5日全港多宗猜猜我是誰騙案有關，並於上述時間向5名71至93歲女子收取合共67萬元騙款，其中一次更指派下線成員上門收取騙款，被捕人現正扣留調查。9宗案件受害人共損失97萬元。

警方留意到詐騙集團會於社交平台以1,000至1,500元招攬市民充當上門收錢角色，實質充當詐騙集團成員，並將收得騙款交於上線，通常會於人煙稠密地方交收，包括商場及洗手間內，以逃避警方調查。

▲ 觀塘警區刑事部署理總督察吳銘鋒。（黃傑偉攝）

警方斥詐騙集團針對長者關心親人犯案行為卑劣，提醒市民緊記防騙三寶，收線、核實、求助。如懷疑受騙，市民可使用行騙伺服器及致電警方18222防騙熱線求助。

警方又呼籲年青人，不要貪圖小利充當詐騙集團傀儡成員，並重申詐騙屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年。而以欺騙手段取得財產罪，根據盜竊條例，一經定罪可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉