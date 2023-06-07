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【器官捐贈】鄧家彪三度登記　只有一個器官唔捐得？

政治 13:29 2023/06/07

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鄧家彪與陳穎欣即場登記。（梁偉榮攝）

由今日起至下星期二，衞生署在立法會設置登記器官捐贈攤位，讓議員、立法會秘書處職員等人可即場登記器官捐贈。醫務衞生局局長盧寵茂、立法會主席梁君彥及多位議員早上到場支持。

盧寵茂與梁君彥到場支持。（梁偉榮攝）

工聯會立法會議員鄧家彪今日一早便到場登記，他透露，自己今次已經是第三次登記，18歲左右捐血時，已經登記過一次，當時仍然是用紙質的方式登記，但因為年代久遠，加上早段時間，社會就器官捐贈話題激烈討論，自己就再次登記。這次立法會設有攤位，決定到場支持，趁機呼籲市民登記，被問到是否擔心重複登記，他認為系統會自然會合併，因此無需擔心。

被問到身體狀況時，早前曾接受眼部手術的鄧家彪說，「我的眼睛可能無辦法捐，但其他部位用得著就攞去。」工聯會議員陳穎欣笑言，如果鄧的視網膜再捐，就是「三手貨」了，若然成功，證明現時的醫學技術已經很高。

陳穎欣首次登記：社會越來越開明

陳穎欣則是首次登記，她透露，自己大學曾經與父母商量，但當時父母不允許，近來社會事件發酵，自己再同父母溝通，父母已不太介意，相信現時的社會已經越來越開明。

張宇人願捐腎但力保「心肝」

自由黨立法會議員張宇人，亦有到場登記，但自己就忘記帶身份證，要叫職員上去他的議員辦公室協助登記，他更強調，雖然自己年紀大，「但係我個腎依然好勁」，更笑稱「心和肝就不要用了，因為我是一個沒有心肝的人。」

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記者：趙居逸

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