【面癱危機】何天兒自爆患面癱3個半月　上唇失知覺無法眨眼憂留後遺症【附預防貼士】

▲ 何天兒自爆患面癱3個半月，上唇失知覺無法眨眼憂留後遺症。

34歲前港姐何天兒（原名何傲兒）近年已經淡出香港娛樂圈，北上做網紅。昨日（6日）她在社交平台發佈影片，自爆早前患上面癱，所幸經過3個半月的治療後現已康復，她亦分享面癱前的身體信號，提醒大家如有懷疑，應及早治療。

最新影片：

何天兒在影片中透露，第七條交叉神經線出現問題，導致右則面部肌肉無法活動，眼睛、嘴角、鼻孔肌肉都沒有反應。

她分享面癱前的身體信號，指某天吃早餐時，發現舌頭如被一層薄膜包裹着，味覺減淡，第二天右腦後方持續疼痛，直到第三天，右眼出現腫脹感，但由於當日要工作，化妝後似乎沒有大礙，於是便打算之後再看眼科醫生。

▲ （微博圖片）

第四天，何天兒起床後發現上唇失去知覺，後來喝紙包豆漿時察覺到異樣，「我打開飲嘅時候，我發覺要打斜飲，所有嘢都好似發生喺我嘅右手邊」。她立即尋求中醫協助，接受針灸治療，晚上亦看了西醫，獲處方抗敏感藥及14天高劑量類固醇。

醫生同我講，如果你要知道點解會面癱，抽骨髓係其中一個方法，我當然唔會抽啦，中醫就會問嗰日係咪受涼，仲有另一個講法就係壓力太大，導致免疫系統出現問題，所以神經系統受損。

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所幸經過治療後，何天兒現時已經完全康復，她說身邊有些朋友同樣經歷過面癱，康復後出現一則眼睛下垂、表情紋不一致的後遺症，若延遲治療，亦會影響康復情況。

▲ （微博圖片）

持續受低溫刺激可致面癱

註冊中醫師謝和早前接受TOPick訪問時指出，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，則有機會出現「冷氣病」。若由酷熱的戶外地方，突然走進冷氣房，溫差明顯轉變，容易令身體受冷，一時間難以適應。

時間吹冷氣，可導致名為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓出現。原理是耳朵附近的顳骨，有稱為「面神經管」的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經線就是由此經過。「毛細血管」為面神經線供血供氧，當持續受低溫刺激，有機會令毛細血管急劇收縮和痙攣，導致面神經缺血缺氧，並出現麻痺情況。

面癱最明顯的表徵：

癱瘓的半邊臉（患側）扯向一邊（健側）

臉部呈不對稱的狀態

患側的眼睛難以閉合，半邊口和鼻牽引去另一邊

吞嚥和進食能力不佳

難以控制臉部

雙頰、眼和嘴角出現不由自主的抽搐和跳動

味覺有可能消失

面部不應直接吹風扇或冷氣

註冊中醫師陳宇傑曾受訪指，發現有面癱徵狀的人，必須及早求診，接受治療。起病後可用針灸及中藥治療，大部分患者1個月內可完全恢復。「患者亦可靠按壓合谷穴紓緩病情，古書有所謂：『口面合谷收』，這穴位是常用作治療面癱，可每日按壓兩次，每次3分鐘。」

患者也應避免吹風受寒，因面癱與風寒有直接關係，面部不應直接吹風扇或冷氣，亦應避免接觸凍水，避免進食生冷、煎炸、油膩及刺激性食物，也應減少飲用濃茶及咖啡，同時要保持充足睡眠，放鬆情緒，這樣才會有助於病情康復。

點擊下圖看3大預防貼士：

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責任編輯：羅嘉欣