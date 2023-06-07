【黃Viu韓劇】《有利的詐欺》「少年犯」李妍演技吸睛　尹博與金東旭鬥戲擦火花

▲ 尹博(右)近月因為宣布在九月結婚而熱度急升，亦增加了劇集的熱度。

由韓國實力派男神金東旭主演的Viu Original原創劇《有利的詐欺》上周首播後廣受好評，除了男主角與女主角千玗嬉演出極具張力外，配角群同樣搶眼。

劇中飾演李露雲（千玗嬉飾）保護官「高耀漢」的演員尹博，近月因為宣布在九月成婚而熱度急升。

而飾演「少年犯」的李妍，演技亦十分亮眼，兩位綠葉令全劇增加了不少可觀性。

劇中飾演保護官的尹博，今年9月將與YG旗下KPLUS的模特兒女友金秀彬結束愛情長跑，步入另一個人生階段，尹博所屬經紀公司則外宣兩人將在9月2日舉行非公開形式的婚禮，婚禮只有家人與親友參加，「當天很難協助採訪和拍攝，請多多體諒。」。

最新影片推介

兩男第二度合作

身高182cm、擁有深邃五官的尹博早在中學已立志成為演員，卻遭到父親強烈反對而擱置，因此他在退伍後才全心投身演藝工作，並在25歲透過情景劇正式出道。

雖然演藝事業起步較晚，但是他在2014年便升呢主角，去年還因為飾演朴敏英的渣男男友而獲封「朴敏英男人」！《有利的詐欺》是金東旭和尹博自《你是我的春天》後再度合作的劇集，兩人在劇中對手戲不少，幕幕都甚有火花。

至於飾演李露雲好友、駭客「鄭多情」的女演員李妍，去年曾在韓劇《少年法庭》向高難度挑戰——以27歲之齡女扮男裝化身年僅13歲的少年犯，出神入化的演技不但掀起廣大討論，也令她的名字登上熱搜！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

刻意增肥演少年

李妍訪問時透露拍攝時吃了不少苦頭，除了要用繃帶遮蓋體型差異，還要增肥五公斤演活發育時期的青少年，敬業表現令她人氣急升，接下多部劇集邀約！

《有利的詐欺》講述天才少女李露雲被誣衊殺害雙親後被判入獄，10年後真兇出現被捕，人稱「吸血鬼」但內裡同情心氾濫的律師韓武英（金東旭飾）決定賭上職業生涯為她翻案，最終真兇獲判無期徒刑，露雲亦在被判5年緩刑後順利出獄，但她馬上靠著高智商到處詐騙。

得知露雲真面目的武英仍對她伸出援手，還為她申請國家賠償，他也在追查案件時發現了許多疑點，懷疑當中存在第三名疑犯，更推理出露雲早知道真兇殺害父母的原因！為此他決定緊緊黏著露雲找出真相，也希望她學著感同身受。

首合作心跳加速

《有利的詐欺》集復仇和欺詐元素於一身，金東旭自認與角色有相似的地方︰「他不是對所有人都會產生共感，在值得體諒的情況下才會過度投入，我也是那樣。」

談到拍檔千玗嬉，向來寡言的他頓變開籠雀，還稱讚她是「韓國最強女演員」之一：「知道她是對手時，我非常激動、心跳加速，真的很開心！因為她是我很想合作的演員、是一位非常有魅力的演員，所以當我知道我們即將合作時，我真的很激動；劇中她是無法感同身受的人，但是實際上她很體貼。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm