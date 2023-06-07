【最大冤案】澳洲連環女殺手涉殺4子女重囚　一個新證據揭發白坐20年冤獄

▲ 澳洲連環女殺手涉殺4子女重囚，最近因為一個新基因證據而成功翻案。（Justice For Kathleen Folbigg網頁圖片）

澳洲媽媽福爾比格（Kathleen Megan Folbigg）於20年前被控殺害自己4名年幼子女，被判入獄至今，外界稱她為「澳洲最冷血連環女殺手」。然而，去年有新證據顯示這是冤案，6月5日新南威爾斯州當局推翻判決，還福比格清白，成為澳洲最嚴重的誤判案件之一。

綜合澳洲傳媒報道，福爾比格與丈夫育有４子女，長子Caleb於1989年出生，19日大死亡；次子Patrick於1991年時，年僅8個月大死亡；長女Sarah於兩年後去世，當時僅10個月大；幼女Laura則於1999年去世，活得稍長，也只是1歲7個月大。

福爾比格的丈夫其後將妻子的私人日記交予警方，兩人翌年分居。福爾比格於2001年被控謀殺4子女，檢察官認定，福爾比格是焗死4子女，但她一直堅稱自己無辜，並指每個孩子都是自然死亡。

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丈夫呈妻日記作檢控證據

控方用上述的日記作為證據，指福爾比格在日記中提到，對子女的愧疚感一直困擾著她，並指她最害怕的時候就是獨自照顧孩子。當時審訊歷時8星期，陪審團最終裁定福爾比格3項謀殺罪成及1項誤殺罪成，判囚40年。其後福爾比格上訴，改判囚30年。

福爾比格被外界稱為「澳洲最冷血連環女殺手」，她原定於2033年出獄，有望透過假釋提前於2028年獲釋。外界曾為她發請願信，促請按照法醫病理學結果作覆核，但經重新調查仍未洗脫其罪。直至全球90名科學家於2年前引述一項研究，認為福爾比格4名子女或因不同基因突變而引發症狀死亡，促請赦免福爾比格。

▲ 福爾比格一直堅稱4名孩子是自然死亡。（Justice For Kathleen Folbigg網頁圖片）

揭4子女帶致命基因變異

2021年，新南威爾斯州已退休的首席大法官巴赫斯特（Thomas Bathurst）主導二度調查，2022年重新檢閱此案，終於出現轉機。新證據顯示，福爾比格4子女帶有可能致命的基因變異。檢方坦言，基因突變相關研究讓他們對於4名孩子死因的認知有所改變。

巴赫斯特日前向檢察長提交的備忘錄指出，福爾比格有3名子女可能是自然死亡，其中2名女兒帶有CALM2-G114R基因變異，恐導致心臟病突發夭折，另一人的死因則是潛在神經系統疾病。另有基因研究證據顯示，她的2名兒子均有另一種基因突變。

最終新南威爾斯州檢察長戴利（Michael Daley）周一（5日）宣布，州政府無條件特赦福爾比格，因為巴赫斯特的調查已建立「堅定的見解」，福爾比格當初被合理懷疑犯下的每一項罪名均缺乏根據。而福爾比格的朋友表示，她心中沒有怨恨，如今正嘗試學用智能手機等，重新認識這個世界。

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責任編輯︰王明芳