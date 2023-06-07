【行為失當】涉詐騙逾時津貼被控行為失當等8罪　退休總督察准保釋侯訊

▲ 被告葉春榮（左三）准保釋候訊。（梁錦麟攝）

56歲退休總督察涉於2019年間，七度訛稱於「踏浪者」行動逾時工作，以欺騙警務處發放工作津貼。案件今（7日）於沙田裁判法院提堂，被告被控1項在公職中失當罪及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至8月2日再訊，待辯方索取控方文件及給予法律意見，被告准保釋候訊。

被告葉春榮（56歲，報稱退休人士），被控1項在公職中失當罪，以及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。

控罪指，被告於2019年8月7至8月23日之間，在香港身為警員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下 ，故意向警務處提交虛假申請，稱他合乎資格申領因參予與「踏浪者」行動有關工作的紀律部隊逾時工作津貼，以及他需要逾時工作以執行上述相關職務，並因此向警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

控罪續指，被告另被控於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日及23日，在香港意圖欺騙警務處，而使用一份申銷於案發當日他的逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告申領所述逾時工作，及該代理人明知是意途用以誤導警務處。

案件今提堂，辯方申請將案件押後再訊，以索取控方文件及給予法律意見，控方不反對押後。裁判官將案件押後至8月2日再訊，被告准以現金1萬元保釋，其餘條件包括不得離港、居住在報稱地址及不得接觸控方證人等。

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記者：梁錦麟