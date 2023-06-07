【婚禮人情2023】雙春兼閏月好年狂收「紅炸彈」 　一文睇清2023年人情公價+禮封寫法

▲ 2023年最新人情公價出爐，大家去婚禮之前，不妨參考一下。

適逢今年是「雙春兼閏月」好年，相信大家應該收不少「紅炸彈」。雖則講金不講心，講錢傷感情，但去飲就最怕最做錯人情，的確會「超級𤓓，勁尷尬」。新婚生活易（ESDlife）最近公布「2023年人情公價（中位數）」，各大婚宴場地及形式人情金額都有上升趨勢。即睇最新行情及人情利是封寫法建議!

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2023年人情公價金額(中位數)

▲ 今年各大婚宴場地及形式的人情公價（中位數），都比上年有上升趨勢。(圖片來源:新婚生活易網站)

婚宴場地/形式 2022 2023 高級酒店 HK$1500 HK$1,500或以上 一般酒店、私人會所、特色婚宴場地 HK$1000 HK$1,000起 午間婚宴、酒樓、西餐廳 HK$800 HK$800 酒會 HK$800 HK$1,000 只邀請出席婚姻註冊處或教堂簽紙儀式 HK$500 HK$700 只收餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴 HK$300 HK$500

由此可見，除出席午間婚宴、酒樓及西餐廳的人情金額維持在HK$800外，其餘婚宴場地及形式(酒會、觀禮/簽紙儀式及收餅卡)人情價格都比上年有所增加。

封人情前 考慮4個主要因素

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不少人都會將婚宴場地華麗盛大程度和人情金額掛鈎，不過除此之外，都建議大家因應自己的經濟狀況、出席人數、與準新人關係、會否出席等因素決定金額。

經濟狀況

其實人情中位數只是一個參考數字，出席婚禮是一件分享喜悅的幸福事。如果因為「人情」而令自己節衣縮食，相信都不是一對新人希望見到的情景。另外，亦可以為準新人親手製作具意義及紀念價值的禮物，盡顯你的心思。因此，最重要是量力而為，在能力範圍內表達自己心意就可以了。

出席人數

喜帖上可能出現「闔府統請」字眼，雖然一家人出席婚禮都「幾重皮」，不過大家可以先按人情公價及確實出席人數，再「有意頭」地調整實際人情金額。

至於攜帶兒童出席的話，就要注意婚宴人數是以座位去計算。如果會佔一個座位，就當一個人計算;手抱嬰兒不佔座位，加上食自家食物，就不用多計一份人情。

早前星級大妗姐羅勤芳(芳姐)受訪時表示，攜眷出席或闔府統請的話，可參考有「好意頭」意思的金額或合適地「打個靚折」，如1888、2288、2388等。因為廣東人最忌諱「4」及「7」字，而「8」字和「發」字同音，屬意頭好、吉利的數字。

與準新人關係

普通賓客

如果是普通同事、朋友，人情金額上可以「意思意思、心意心意」。如果自己完全沒有經驗，可以先請教長輩，或與同樣被邀請的同事，或同一圈子的朋友預先商量，避免尷尬。總之，按自己能力、心意及其他因素而衡量。

知己好友/閨蜜/青梅竹馬/表兄弟姊妹

感情友情，其實難用人情公價及金錢去衡量。不過如果和新人關係超級密切，如一同長大的「死黨密友」，就可以額外再添上「祝福」。如果未能決定金額，可以與同樣出席、和新人關係相似的親人、朋輩商量，更「保險」。

兄弟姊妹

如果在當日身居要職，例如是伴郎伴娘或兄弟姊妹，就可以隨著對好友的心意而調整人情。例如本身打算予$1000，就可以增加20%-30%，或調整至「好意頭」的金額。另外，可與其他兄弟姊妹商討，給予一樣或某個範圍內的人情，就不怕標奇立異。

不出席

俗語有云「人唔到禮到」。即使未能抽空出席，基於禮貌上，都需要人情。一般而言，可以預先通知新人，方便他們預定人數及相關安排，再後補禮物或人情。人情約為「公價」一半。大方得體有禮貌之餘，亦盡表心意及祝福。

人情利是封寫法

▲ 除了在人情利是封封面寫上基本資料之外，近年較多人都喜歡在背面寫上祝福說話。(圖片來源:www.hktvmall.com)

1) 「____謹具____奉賀」：「謹具」前的空白位置毋須填寫，「奉賀」前可寫上「薄儀」或「薄禮」，亦毋須填寫人情金額。

2) 「____笑納」：寫上收禮人(新郎/新娘)名字，需視乎出席者是由男家或女家邀請。

3) 「____之喜」：基本上，可以填寫「新婚之喜」，適合用所有情況。想仔細一點，可依照以下寫法。

賀結婚者：

男方 燕爾之喜 女方 于歸之喜 聯婚 聯婚之喜

賀主婚者：

男家父親 新翁之喜 男家母親 新姑之喜 男家兄主婚 新伯之喜／冠弟之喜 男家伯父主婚 新伯翁之喜 男家叔父主婚 新叔翁之喜 男家祖父主婚 新太翁之喜 女家父母 令媛之喜 女家兄長 令妹之喜

4) 「____鞠躬」：寫上送禮人(自己)名稱。

(數據資料獲新婚生活易授權。)

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責任編緝：張懿慧