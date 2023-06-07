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廣末涼子被爆出軌　疑背夫偷食米芝蓮名廚斷正

娛樂 14:08 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

廣末涼子去年更獲「最佳母親獎」。

現年42歲、昔日宅男女神廣末涼子被爆疑背夫偷食！她在2003年與岡澤高宏結婚婚姻，可是在2008年離婚。

之後，廣末涼子在2010年與藝術家井筒順再婚，期間婚變傳聞不斷。

不過育有3子的她近年已轉行賢妻良母路線，去年更首度獲頒「最佳母親獎」。可是日本媒體週刊文春今（6月7日）爆料，廣末涼子出軌，並拍到與新歡約會畫面，男方為米芝蓮一星名廚鳥羽周作。

廣末涼子與第二任丈夫井筒順。

否認婚外情

據有關報道，廣末涼子在6月3日往酒店夜會鳥羽，且一起吃日本料理，約會畫面全被拍，而鳥羽周作友人爆料，雙方夜宿旅館時都會找其他人同行，避免被外界發現。

對於此桃色醜聞，廣末涼子回應強調自己已是3孩之媽，否認有婚外情，鳥羽周作則解釋當晚於酒店是跟工作人員過夜。

廣末涼子被爆與鳥羽周作約會。

米芝蓮一星名廚

現年45歲的鳥羽周作已婚並育有兩子，在代代木上原名店sio餐廳擔任負責人兼主廚，不僅活躍於電視和雜誌等跨領域，更連續3年獲得東京米芝蓮指南一星主廚。

至於兩人認識，是因為廣末涼子在2021年曾亮相男方的雜誌飲食專欄當嘉賓。醜聞曝光後，鳥羽原定本周日（6月11日）在書店舉行的新書宣傳活動亦宣布取消。

廣末涼子與鳥羽周作

曾爆不倫戀

其實，廣末涼子過去也爆過不倫戀，《女性SEVEN》2014年3月爆料，廣末涼子被直擊步入男星佐藤健家中大樓，一待就是9小時，隔天才離去，但雙方都否認外遇。

她後來澄清是去友人家中作客，根據不知佐藤健住在該處。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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