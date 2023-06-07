【覆核上訴】父涉性侵女兒夥家人教改口供　3人上訴質疑控方結案陳詞偏頗

▲ 父涉性侵女兒夥家人教改口供，3人上訴質疑控方結案陳詞偏頗。（資料圖片）

父親於2017年涉性侵13歲女兒經審訊後脫罪，女童父母、祖母及叔父涉教導女童改口供等，早前於高等法院經審訊後，被裁定串謀妨礙司法公正等兩罪成判囚。除女童母親外，其餘3人今（7日）向上訴庭提出上訴，質疑控方結案陳詞偏頗及不中立，令上訴人沒有公平審訊。控方則申請覆核刑期，押後下午處理。

3名上訴人為X的父親（45歲）、X的祖母（68歲）及X的叔父（40歲）。3人同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間的若干日子，在香港一同串謀妨礙司法公正，即致使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。

X的父親另被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，控罪指兩人於2018年10月20日，意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即致使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

父就兩罪被判6年半，祖母及叔父分別被判監4年9個月。3人分別就定罪及刑期提出上訴，控方亦申請覆核刑期。

上訴一方就被告沒有作供及傳召辯方證人的情況下，控方應向法庭申請是否有權作結案陳詞。上訴庭指陳詞何謂精簡或相稱性難以界定及量化，須視乎案件複雜程度及實際情況。上訴庭指，據謄本顯示，控方當時處理X及其餘上訴人探監時的錄音證供，歷時89分鐘，不屬過長，上訴方均同意。

上訴一方陳詞指，同意控方有權作結案陳詞，問題在於陳詞須節制及從簡，至於幅度則應由法庭考慮。上訴方指於公平審訊的大原則下，控方適合於7個例子的情況下作結案陳詞，例如就法律爭議或法例釋義的陳述、更改錯誤的證供等，建議應由法庭指引控方在甚麼情況下可行使權利。

上訴一方續指，原審時控方結案陳詞時多次出錯，並富有色彩、偏頗及不中立。上訴方指事主X證供不清晰，控方將有關探監謄本作聯繫結合，做法危險，並於陳詞時帶有情感性形容詞，超出陪審團考慮範圍。

上訴方又指，控方於結案陳詞時描述證供出錯，法官應指引陪審團對錯誤證供置諸不理。原審法官於總結案情時，亦沒有闡述能協助上訴人之證供，法官應公平地向陪審團作出指引予以考慮。上訴方認為控方於結案陳詞時應盡量客觀、刻板及不帶任何色彩，沒有訟辯元素。

上訴庭指不能只抽出幾句陳詞而斷章取義，應從整體而言，以及參考上文下理。

聆訊下午續。

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記者：林育慧