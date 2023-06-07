【非法賭博】前警員涉非法投注被判社服令　因遲到違令改判囚10天緩刑1年

▲ 前警員涉非法投注被判社服令，因遲到違令改判囚10天緩刑1年。（資料圖片）

前警員涉向外圍賭博經營者，非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬元，早前承認1項向收受賭注者投注罪，被判120小時社會服務令。由於被告涉遲到等原因違反社會服務令，案件今（7日）於沙田裁判法院提堂，裁判官指，相信被告不會妥善完成餘下服務令時數，考慮被告初犯及主動認罪等，改判監10天，緩刑1年。

被告蘇靖峰（29歲），案發時為警員，早前承認1項向收受賭注者投注罪，違反《賭博條例》第8條，被判120小時社會服務令。

辯方引述報告指，被告履行社會服務令時曾經遲到及收到警告信，但已完成大部分時數，僅餘下27小時，冀法庭可以罰款處理，並讓被告繼續完成社會服務令。

辯方另透露被告於毅進文憑畢業，現時於廚房工作，與妻子育有兩女，現時妻子再度懷孕，未能工作，被告為家庭生活的支柱。

裁判官聽罷陳詞後指拒絕辯方要求，指相信被告不會妥善完成餘下社會服務令時數，又指原審裁判官應曾考慮判監處理，否則判刑時會以罰款處理，故重新量刑時不宜罰款。裁判官考慮被告初犯及主動認罪等，改判監10天，緩刑1年。

案情指，被告於2021年8月13日至10月27日期間，多次向1名收受賭注者投注足球賽事及百家樂，並先後將逾200筆共逾32萬港元的款項，轉帳到對方指定的銀行戶口。

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記者：梁錦麟