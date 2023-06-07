【TOPick診症室】指甲腫脹有黑線恐是癌症警號　醫生拆解指甲健康密碼

▲ 指甲腫脹有黑線恐是癌症警號，醫生拆解指甲健康密碼。

不同指甲狀況可以由不同因素造成，同時亦可反映身體不同健康問題。香港皮膚科專科醫生黃之鍵接受TOPick訪問時表示，正常的指甲一般呈粉紅色，半月牙的位置為白色，通常不會看到有其他色素的情況，而指甲離開甲床前端的部分應呈白色，表面光滑。

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黃醫生提到，指甲可由外來因素，或身體狀況而引起不同指甲問題，例如指甲受到創傷、感染；長期接觸水或洗潔精、番梘等刺激物品；罹患牛皮癬或扁平苔癬等皮膚病，甚至手指附近出現濕疹，都可能會形成指甲變形的情況。

另外，若身體内出現一些狀況，如患大病：腎病、肝病等，或由於甲狀腺等内分泌的問題，都可能令指甲出現變形的問題。因此，黃之鍵醫生指出，由指甲不同的狀況都可以反映不同的身體疾病：

黑線

若見到指甲上有一條垂直的黑色斑，就是「黑色素甲」。黑色素甲大部分屬於良性，但如果發現黑色素那條線有所改變，比如顔色突然變得不均匀，或者線條變粗了很多，甚至如果除了指甲位置有顏色之外，在甲溝或指甲周圍的地方出現顔色的轉變，這些情況就要提高警覺，有機會出現由病變所造成的罕見癌症黑色素瘤。

白斑

白斑最典型的情況可能是因為創傷，比如指甲受到撞擊時，會出現白色的點。另外一種情況是患有肝病的病人可能會出現白斑，即在白蛋白不足的情況下形成指甲變白。

還有一種情況有時也會遇到，就是指甲最末端離開甲床部分的白色，如果該部分變白的範圍突然向内變大的話，就和指甲與甲床的分離有關，俗稱「離甲」。這種情況可以由很多原因造成，如創傷，或者是灰甲、牛皮蘚等病症，都可以引起這個問題。

綠甲症

如果指甲出現綠色，可能是患上灰甲，或者在同一時間受到細菌感染。通常若指甲經過長期浸泡在溫水裡的情況，如曾經去過SPA，或水療的地方，出現綠甲症就會更加高危。

感染綠甲症之後，如果得不到適當的控制，可能會慢慢影響整個指甲都會感染，最嚴重時會影響甲溝附近都感染細菌，變成甲溝炎的情況。

溝槽

甲溝，簡單來説就是指甲旁邊的縫隙，一般是有組織可以連着指甲，所以指甲得到了適當的保護。但是當甲溝這個位置，去到一些受細菌、真菌滋擾的地方，或長期接觸水、洗潔精、肥皂等刺激物品，甚至酒精搓手液使用過多的時候，都會破壞指甲和甲溝中間連着的地方，變成甲溝外露的情況，指甲就有可能因為受到一些刺激物、致敏原，形成發炎情況，也就是俗稱「甲溝炎」的現象。

腫脹

很多問題都可以造成整個指甲腫脹，如指甲下面有惡性腫瘤長出時，或者指甲曾經感染過，如甲溝炎的情況，以及指甲邊的位置突然很腫、很痛，都會形成腫脹的情況。黃醫生指，如果在甲床位置出現腫脹的現象，也可能需要做一些組織檢查，去排除是否有細胞變異或癌症的狀況。

另外一種情況就是指甲本身增厚得很厲害，也會令指甲像腫脹一樣。而指甲增厚的情況可以由很多問題所造成，比如指甲感染、灰甲、銀屑病和扁平苔癬，這些疾病都可以使指甲增厚。

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記者：何沛怡