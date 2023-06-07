【拐帶兒童】本港過去4年值僅一宗綁架兒童案　保安局：警方接獲報案會積極跟進

▲ 警方會透過警民關係主任和學校聯絡主任與學校保持緊密聯繫。（資料圖片）

近期本港發生多宗懷疑有兒童被拐帶的事件，有立法會議員關注警方有否制訂措施防止相關罪案發生。保安局局長鄧炳強指，經警方深入調查後發現有關案件並沒有涉及拐帶兒童，警方會與學校保持緊密聯繫，定期向師生舉辦講座，提供各類防罪資訊及求助方法。

議員陳家珮關注多近期多宗疑似拐帶兒童事件。保安局局長鄧炳強書面答覆指，警方一直十分關注並高度重視拐帶兒童案件，當接獲任何報案，警方會積極跟進及認真處理。根據警方深入調查後，案件並沒有涉及拐帶兒童；而在2018年至2022年期間，警務處接獲1宗於2021年發生的「綁架及拐帶兒童」案，案件已被偵破，涉案兒童亦被尋回，僅受輕微損傷。涉案2名被捕人，其中一人因涉嫌違反《侵害人身罪條例》第42條而被控2項「意圖販賣而將人強行帶走或禁錮」罪，還押候審，另一人經調查後已被釋放。

保安局續指，「拐帶兒童」是非常嚴重的罪行，如有發生，警方定必即時嚴肅跟進及調查，並盡快公布調查詳情以釋除公眾的疑慮，同時會加強涉案地點附近的巡邏。此外，警方透過警民關係主任和學校聯絡主任與學校保持緊密聯繫，在需要時向學校提供必要支援，並定期向師生舉辦講座，提供各類防罪資訊及求助方法。

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責任編輯：蘇文軒