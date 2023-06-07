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【防中暑指引】建造業總工會批政府「暑熱指數」較地盤實際情況差距大　促政府帶頭延長工期施行一年一檢

社會 15:37 2023/06/07

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建造業總工會批政府「暑熱指數」較地盤實際情況差距大，促政府一年一檢釐清指引。（黃建輝攝）

勞工處推出《預防工作時中暑指引》已逾半月，然而指引中種種不清晰的地方令施行遇到重重困難。日前中大更有唧膠工人在外牆棚架施工時疑中暑暈倒不治。建造業總工會今日（7日）表示，希望政府能盡快檢討指引，督促發展商給予承建商及工人一個合理施工期，減少意外發生。

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港九搭棚同敬工會理事長何炳德認為，勞工處制定的「暑熱指引」與地盤真實溫度存在較大差距。他舉例，如果市區溫度已經達到35度左右，地盤實際溫度則會上升至40度左右。香港喉管從業員總會主席趙建強表示，政府在制定指引時未有將在室內工作的前線工友納入考量。他舉例，在玻璃幕牆內的施工環境氣溫可以高達45度左右，由於玻璃幕牆在施工過程中不能打開，內部環境在高溫天氣下有如「蒸籠」一般，而即便工友或地盤配有風扇甚至有灑水功能進行降溫，也是熱風熱水，難以起到降溫作用。他形容，負責落石屎的工人在酷熱天氣下的處境更為艱難，他解釋稱，因為落石屎的整個樓面都會發熱，「上面太陽曬緊下面發滾，大家可以想像你可唔可以企到八個鐘？」

何炳德指，在指引施行的過去半個月中，就他所知，十幾個地盤，沒有一名搭棚工友反映僱主有跟足指引。他認為，問題的癥結在於目前大多數施工項目的施工期不合理。他表示，目前香港大部分樓盤都實行「四日期」——四日起一層樓，而如果施工項目不能如期完成，承建商就面臨被罰款的後果。趙建強補充，由於工程項目牽涉的工種眾多，而所有的工程項目在施工前就已確定工期及工序並訂購材料，因此很難在施工過程中臨時推延工期或給予某一工種額外休息時間。因此工會認為，政府作為全港最大產權擁有者，有必要以身作則，在指定工程建築期間，須要加入「酷熱天氣期」，給予承建商足夠的施工時間，避免趕工導致其他工業意外發生。

工會表示，天文台目前只利用雙魚河和京士柏作為「暑熱指數」監測站，難以全面反映本港天氣情況。何炳德表示，在2018年時，安達臣道一處地盤在早上開工後不久，9名地盤工人中就有7人中暑，而彼時的氣溫僅顯示為30度左右。因此，工會建議天文台增加多個監測點，收集數據，更加準確地反映全港實際天氣情況。同時，「暑熱警告」推出初期，經常出現短暫性懸掛「黃色暑熱警告」，令前線人員疲於奔命，在上周五甚至「三上三落」。趙建強表示，這種情況下，從收到暑熱警告後完全不夠時間通知所有工作點的工友 。而工友在施工過程中亦無法時刻使用手機查看暑熱警告，因此工會建議天文台，使用「暑熱指數」預報機制，當天文台預計未來數小時內，氣溫及濕度將達到高位，及早透過各大新聞傳媒、手機應用程式來提示業界前線管理人員，做好預防措施。

最後，工會亦強烈建議處方官員及時檢視指引現存問題。何炳德直言，現在黃色警告下已有工友懷疑因中暑去世，政府若仍堅持「2年一檢」則將十分「離地」。因此期望處方能夠改為「1年一檢」，對指引不清晰的地方做出檢討和釐清。

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記者：解青羽

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