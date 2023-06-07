【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出

▲ 一名印傭帶患有唐氏綜合症的少主返家鄉照顧。

不少家庭會聘請外傭照顧孩子，遇上盡責又愛錫孩子的外傭，實在是僱主的幸運。一名印傭不忍患有唐氏綜合症的少主被母親冷待，帶他回印尼家鄉照顧。可是男僱主不幸在4年前離世，印傭自此無糧出，仍肩負照顧少主的重擔。

最新影片︰

母不願照顧唐氏兒

綜合台灣傳媒報道，印傭Siti Aisyah日前接受印尼網紅訪問，透露她與少主的故事。她講述曾在台灣工作，2013年起照顧黃姓僱主一家，包括他當時14歲的唐氏兒子。直至2019年，Siti工作期滿返國，她與僱主協議將少主帶到印尼照顧，由僱主繼續支付費用。

由於Siti不忍少主被媽媽冷待，對方不願意照顧兒子，更想遺棄他，甚至殘忍到出現了結其性命的想法。加上任職警衛行業的男僱主平日忙於工作，無法照顧兒子，她才想到帶少主回印尼照顧。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

印傭負擔少主醫療費

只是當Siti將少主由台灣帶到印尼不久，男僱主不幸去世，而其家人不願再匯款給她。Siti曾聯絡少主的媽媽及家人，但沒得到回覆。她請朋友到僱主住所查看，發現他的家人已搬走，少主的衣服被扔掉。由於她收不到費用，要負擔少主的醫療費，加上自己家庭的開支，生活陷入困境。

事件至今已4年，少主亦已24歲，他在印尼的居留證早已逾期。網紅訪問她的影片在網上傳開，不少印尼及台灣網民聲援，希望台灣政府提供可以提供協助，讓黃姓少主返回台灣。

台灣駐印尼代表處透露，已聯繫印尼移民局，跟進黃姓少主逾期居留事宜，並設法聯絡他的家屬，才能將他送返台灣。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳