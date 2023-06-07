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【提高罰則】港鐵提高逃票罰款1倍至1,000元　將加強「查飛」及分析逃票趨勢

社會 15:43 2023/06/07

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港鐵本月25日起提高逃票和違規使用車費優惠的罰款。(資料圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡今日(7日)表示，當局本月內會展開全港執法行動，打擊違規使用2元乘車優惠。港鐵表示，本月25日起提高逃票和違規使用車費優惠的罰款，重鐵的罰款將由500元增加1倍至1,000元，輕鐵和港鐵巴士的罰款，就由290元上調至370元，以加強阻嚇力，亦會加強查票和宣傳教育工作。

港鐵指，支付正確車資乘搭公共交通是每位乘客的責任，逃票及違規使用車費優惠不但違反港鐵附例，亦對依法支付車資的乘客造成不公。為了加強打擊相關行為，將由本月25日起上調附加費款額，重鐵網絡附加費將由現時500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至港幣370元。

同時，港鐵會加強查票及宣傳教育工作，港鐵的顧客服務及收益保護組專責執行查票職務，除日常巡查外，亦會分析整體逃票趨勢及審視個別車站的逃票情況，調配人手進行針對性的查票工作。

若發現乘客未有繳付正確車資或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士（包括違規使用$2乘車優惠及其他形式的逃票行為），港鐵人員會根據《香港鐵路附例》或《香港鐵路（西北鐵路）附例》向違例乘客徵收附加費。若乘客拒絕繳交 附加費或有重覆逃票等情況，公司會向相關人士提出檢控或轉交相關政府部門跟進。 港鐵將加強查票以打擊逃票及違規使用車費優惠的行爲，確保乘客繳付正確車資。同時會修改「車票發出條件」及在車站張貼告示通知乘客有關修改，以及加強宣傳教育，讓乘客知悉附加費款額的新規定，並提醒乘客繳付正確車資

孫玉菡今日在立法會表示，由2018年至去年，政府連同營辦商共發現1,304宗違規個案，當局本月內會展開全港執法行動，港鐵亦會加強查票，向不合資格而使用優惠人士徵收附加費，乘客若被發現違規使用優惠，除了要補交車費，亦會轉交警方跟進，一經定罪可以判處監禁。

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