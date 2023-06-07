【爺孫戀】72歲李龍基攜女友出席亞視台慶　 未婚妻Chris Wong幸福肥將有喜訊公布

亞洲永恆！亞洲電視日前（6月6日）於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，社會各界人士盛裝出席，包括： 商務及經濟發展局副局長陳百里、陳庭威、陳啟泰、柳影虹、李龍基、劉錫賢、鍾叮噹、宮雪花、馬浚偉、馮素波等，而黃渤更專程錄影為亞視送上祝賀。

亞視行政總裁徐小明率領董事局及管理層會見傳媒，並舉行啟動禮，小明哥盼透過台慶令外界更了解亞視未來動向。

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▲ 亞洲電視66周年台慶

徐小明認壓力大

小明哥更直言：「壓力都好大，因為大家都問有咩搞，其實我最主要目的就係激活亞視，因一個電視台冇製作就好似虛殼咁，起初我哋輕鬆啲，好似新聞、財經、玄學等。」

他續指：「今次『碌卡』叫咗好多朋友嚟幫手，今晚晚宴都爆晒人數，多謝大家對亞視嘅情懷支持。嚟緊亞視都會參與一個基金，我哋希望培養到人才，搵到啲好劇本。」

小明哥亦表示，現階段亞視將製作另類的綜藝節目，盼吸引更多觀眾點擊：「一個媒體機構有新聞，可以盡到社會嘅責任，今次加強咗新聞嘅力量，我們已成立《亞視國際新聞台》，由我們的藝人陳美濤、吳玥肜、羅卿娗伙拍馬來西亞新聞團隊，為觀眾提供最新的資訊。」

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李龍基有喜訊

當年在亞視主持經典節目《百萬富翁》的陳啟泰亦有出席台慶，透露會再為亞視拍節目：「我依家為亞視拍汽車節目，最好可以帶埋太太一齊拍，因為唔洗跟團招呼都好啲啦！今次節目都好似監製咁，因為我地呢啲老演員都會比好多意見嘅。」

這晚柳影虹、李龍基為台晚會任表演嘉賓，當中李龍基攜女友王青霞（Chris Wong）齊到場。Chris更做滿分女友為男友抹汗，十分體貼細心。

Chris之前在社交平台上載人民幣塞滿手袋的相被批炫富，李龍基今次表示拒談此事，免愈描愈黑。不過一向很fit的Chris卻幸福肥，而李龍基自爆年尾將有喜訊公布：「我哋年尾就會結婚㗎喇，不過應該唔會大搞，總之兩個人開心就可以。」

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陳庭威談感情現況

另外，當晚令人注意嘉賓是久未在香港公開露面的陳庭威，而凍齡有術的他，外表完全不似已61歲。

他笑言自己「年年18歲」，保持狀態隨時可工作：「大家身體健康、快樂就可以，呢幾年我喺大馬都有做生意。」至於被問現時感情狀況，他回答：「我仲係…自由身！你知以前係『地下情』，唔知邊個咩？咁約出嚟食飯見吓囉。」

而馬浚偉也有到場支持亞視，稱：「佢哋有需要而我又做到，我一定會支持佢，不過依家我都忙緊返學，可能做監製開心啲，因為可以指人做嘢，可能呢啲層面合作會易啲。」

▲ 馬浚偉與徐小明。

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