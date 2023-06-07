  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 17:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊冒牌】海關搗冒牌化妝品網店　檢約1,500件冒牌貨市值68萬

社會 16:19 2023/06/07

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

海關搗冒牌化妝品網店，檢約1,500件冒牌貨市值68萬。（黃傑偉攝）

海關昨日（6日），搗破一個網上社交平台售賣化妝品網店，檢獲約1,500件冒牌化妝品及香水，市值68萬元，拘捕一名26歲女子。

海關版權及商標科技罪案調查組第三隊高級調查主任廖聞晉指，海關早前於網上巡查及根據大數據風險評估，發現有人於社交平台網店售賣冒牌香水及化妝品，關員隨即喬裝顧客試買。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰　醫生分享常見後遺症及療法

經過深入調查及在商標持有人協助下，海關昨日展開行動拘捕一名涉案26歲女子，被捕人報稱網店經營者。關員搜查被捕女子於屯門工廈一單位，檢獲約1,500件冒牌香水及化妝品，市值68萬元。

海關檢獲冒牌物品涉及多個品牌，其中香水包裝抄襲正貨商標及外觀，而盒身及瓶身字體較粗糙。商品以平衡進口及外地免稅店購入作招來降低產品價格吸引消費者購買。香水價格400至500元，為正貨價格30%。由於檢獲冒牌物品缺乏品質保證，使用上安全成疑，海關將送往政府化驗所化驗。

海關呼籲消費者應揀選信譽良好商店購物，如有懷疑可向商標持有人及代理查詢，避免購入冒牌貨品。海關不時會網上巡查及根據大數據分析，保障市民於網上購物權益。並重申，任何人為銷售而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如發現有冒牌侵權活動可致電海關2545 6182舉報。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【行為失當】涉詐騙逾時津貼被控行為失當等8罪　退休總督察准保釋侯訊
今日 14:04
【行為失當】涉詐騙逾時津貼被控行為失當等8罪　退休總督察准保釋侯訊
【覆核刑期】父涉性侵女兒夥家人教改口供　上訴庭批覆核刑期父加刑至9年半
今日 16:30
【覆核刑期】父涉性侵女兒夥家人教改口供　上訴庭批覆核刑期父加刑至9年半
【非法賭博】前警員涉非法投注被判社服令　因遲到違令改判囚10天緩刑1年
今日 15:00
【非法賭博】前警員涉非法投注被判社服令　因遲到違令改判囚10天緩刑1年
【拐帶兒童】本港過去4年僅一宗綁架兒童案　保安局：警方接獲報案會積極跟進
今日 15:33
【拐帶兒童】本港過去4年僅一宗綁架兒童案　保安局：警方接獲報案會積極跟進
【提高罰則】港鐵提高逃票罰款1倍至1,000元　將加強「查飛」及分析逃票趨勢
今日 15:43
【提高罰則】港鐵提高逃票罰款1倍至1,000元　將加強「查飛」及分析逃票趨勢

你可能感興趣

【行為失當】涉詐騙逾時津貼被控行為失當等8罪　退休總督察准保釋侯訊
今日 14:04
【行為失當】涉詐騙逾時津貼被控行為失當等8罪　退休總督察准保釋侯訊
【覆核刑期】父涉性侵女兒夥家人教改口供　上訴庭批覆核刑期父加刑至9年半
今日 16:30
【覆核刑期】父涉性侵女兒夥家人教改口供　上訴庭批覆核刑期父加刑至9年半
【非法賭博】前警員涉非法投注被判社服令　因遲到違令改判囚10天緩刑1年
今日 15:00
【非法賭博】前警員涉非法投注被判社服令　因遲到違令改判囚10天緩刑1年
罪案 社交平台 網上購物 化妝 銷售 香水 品牌 海關 屯門 科技罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
18:13 2023/06/06
【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震
【一舞傾城】與王晶隔空開火大爆廿年前冤屈　李婉華無辜變三級片女星向曾志偉求救
17:02 2023/06/06
【一舞傾城】與王晶隔空開火大爆廿年前冤屈　李婉華無辜變三級片女星向曾志偉求救
【星級媽咪】Kary心痛女兒出世前心臟有問題　吳雨霏為孻女滿1歲感觸流淚
12:35 2023/06/06
【星級媽咪】Kary心痛女兒出世前心臟有問題　吳雨霏為孻女滿1歲感觸流淚