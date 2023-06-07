【打擊冒牌】海關搗冒牌化妝品網店　檢約1,500件冒牌貨市值68萬

▲ 海關搗冒牌化妝品網店，檢約1,500件冒牌貨市值68萬。（黃傑偉攝）

海關昨日（6日），搗破一個網上社交平台售賣化妝品網店，檢獲約1,500件冒牌化妝品及香水，市值68萬元，拘捕一名26歲女子。

海關版權及商標科技罪案調查組第三隊高級調查主任廖聞晉指，海關早前於網上巡查及根據大數據風險評估，發現有人於社交平台網店售賣冒牌香水及化妝品，關員隨即喬裝顧客試買。

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經過深入調查及在商標持有人協助下，海關昨日展開行動拘捕一名涉案26歲女子，被捕人報稱網店經營者。關員搜查被捕女子於屯門工廈一單位，檢獲約1,500件冒牌香水及化妝品，市值68萬元。

海關檢獲冒牌物品涉及多個品牌，其中香水包裝抄襲正貨商標及外觀，而盒身及瓶身字體較粗糙。商品以平衡進口及外地免稅店購入作招來降低產品價格吸引消費者購買。香水價格400至500元，為正貨價格30%。由於檢獲冒牌物品缺乏品質保證，使用上安全成疑，海關將送往政府化驗所化驗。

海關呼籲消費者應揀選信譽良好商店購物，如有懷疑可向商標持有人及代理查詢，避免購入冒牌貨品。海關不時會網上巡查及根據大數據分析，保障市民於網上購物權益。並重申，任何人為銷售而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如發現有冒牌侵權活動可致電海關2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉