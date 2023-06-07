【獲獎學生】「築動你想像」作品展 互動體驗未來都市　大學生拍出社區溫情 勇奪冠軍

恒基兆業地產集團於去年 12 月舉辦「築動你想像多媒體創作大賽」，鼓勵大眾發揮想像，以集團對城市歷年貢獻為靈感，透過多媒體藝術呈現。頒獎禮於 5月31日 圓滿舉行，合共頒發 17 個獎項，並獲建築、設計、藝術及學界翹楚出席支持。得獎作品已於香港首個垂直藝術建築地標 H Queen's 特設的「恒基地產築動你想像多媒體互動展」中展出，並首次結合觀賞藝術及收藏 NFT 紀念品體驗，讓公眾免費參與。

▲ 展覽設四大展區，其中設有齒輪鏡樹裝置展示作品，並結合數碼科技如 3D 掃描、VR、動畫等讓觀賞者可參與互動。（展覽方提供）

是次藝術展覽通過結合數碼藝術、270° 沉浸式體驗、擴充實境（AR）技術及獨一無二的 NFT 紀念品，展示得獎藝術作品。展覽引導人們思考未來、探索新技術及思維，推動可持續發展的理想生活。

▲ 現場精選 6 個得獎作品，加入擴充實境（AR）效果。（展覽方提供）

9 位建築、城市規劃、藝術及多媒體設計界別組成的專業評審團選出公開組和學生組的冠亞季軍各 1 名、評審特別獎 3 名，以及佳作獎 8 名。得獎者分別獲歐洲藝術之旅及或獎金，以及獲頒獨一無二而具紀念價值的 NFT 電子獎狀以資鼓勵。

冠軍影片以人為本

學生組冠軍為一組三位充滿熱誠的年青人的創作短片《來自未來的信》，故事靈感來自時光囊，受創新設計和以人為本的理念啟發，透過未來的自己寄出的信，詮釋城市規劃對香港的助力。得獎者董杰彪、梁洛風及徐思敏均為電影系學生，作為大師兄的梁洛風指，因主題為未來，本來的構思是以 AI 為主，後來三人皆認為未來的生活亦應以人為本，故一改拍攝風格，以實境及充滿人情味的短片呈現。徐思敏直言：「因我們對於香港都有些感觸，大家是電影系，平日習慣多觀察日常生活，所以便決定以『香港人的日常生活』來作為主綫。」

▲ 學生組冠軍作品為董杰彪、梁洛風及徐思敏三人合作的創作短片《來自未來的信》。（展覽方提供）

得獎影片以本港不同社區為背景，更有維港景致以及高空俯瞰鏡頭，三位學生不約而同指要在限期前取得合法拍攝許可是最大挑戰。「因為維港兩岸正常來說不能飛無人機，所以要特別去找可以飛、可以拍的地點。有時要從高處拍，亦要先問准負責保安，比想像更花時間，但比賽截止時間又逼在眉睫！」梁洛風解釋道。

能在眾多作品中脫穎而出，自不簡單，影片中加插了不少人物故事，有小女孩與爸爸、亦有鄰社姨姨，自然地滲透出平淡日常中的人情味。徐思敏指：「當中有虛構也有參考，像是我和爸爸也有鼻敏感，有時站在馬路邊多塵的話，真的會不斷打乞嚏。這些感受和困擾，都是很常見的生活問題，所以我們將之放在影片的角色中。」

▲ 獲得評審特別獎的作品由洪煥晞創作，作品由象徵自然和永續意義的綠色景觀，配上鮮豔色彩和創新數碼技術，營造震撼的視覺效果，展現出城市的想像和永續的潛能。（展覽方提供）

可與展品互動兼製NFT

展覽設四大展區，展區一及二《Imagine Your Future -想像你未來》以設計獨特的齒輪鏡樹裝置展示作品，並結合數碼科技如 3D 掃描、VR、微電影、圖片集及動畫等，以建築、科技及永續生活元素拼湊未來城市的無限想像。現場更精選 6 個得獎作品，加入擴充實境（AR）效果，讓觀眾即場展現創意與作品互動；概念獨特的藝術照片，則於展區三《Web 3.0 創意空間》展示，參觀者更有機會將藝術照片製作成獨一無二的 NFT 紀念品，珍藏於 Henderson Land NFT Wallet 內；展區四《Immersive Space -沉浸空間》的 270°。

▲ 觀賞者可將現場拍攝的藝術照片製作成獨一無二的 NFT 紀念品，名額有限，先到先得。（展覽方提供）

沉浸式互動體驗，讓觀眾親臨其境般與創作者一同發揮想像，以集團歷年發展的著名項目如國際金融中心、藝里坊 ArtLane 等作畫布，延伸對未來城市發展及生活的期盼。

▲ 公開組季軍作品由一系列照片組成動畫短片，講述香港由建築物漂浮島組成一個高科技的烏托邦。（展覽方提供）

▲ 以作品「Breathing City」獲得公開組佳作獎的彭素盈，設計了一座未來主義城市，當中的大樓由透明太陽能板、海藻生物和綠化植物製成。（展覽方提供）

展覽鼓勵大眾透過藝術品想像未來，於展覽期間到訪並於現場使用特設的 AR 濾鏡捕捉未來畫面，同時分享照片到個人 Instagram 並簡單描述理想未來，標籤 #RealisingYourImagination 及 IG@hendersonlandhk，將有機會獲贈精美紀念品。

恒基地產築動你想像多媒體互動展

日期：即日至6月14日

時間：12nn - 8pm

地點：中環皇后大道中80號 H Queen's 9 樓

費用：費用全免，參觀人士更有機會創作NFT紀念品（數量有限，換完即止）



撰文：王嵐