【喉嚨痛】26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘　醫生揭「急性會厭炎」6種危急症狀

▲ 26歲女喉嚨痛求診到死亡僅10分鐘。

喉嚨痛切勿掉以輕心！內地早前有報道指，一名26歲年輕OL收工後與友人打邊爐慶祝生日，未幾便出現喉嚨痛徵狀。女子翌日求醫，僅僅10分鐘內便因心跳驟停死亡，懷疑是由「急性會厭炎」所引致。有醫生便提醒，喉嚨痛時，若出現6種情況務必盡早就醫，因為很有可能是「急性會厭炎」，有致命風險。

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賴盈達醫師指，一旦喉嚨疼痛又出現了痰量異常過多、發燒、聲音沙啞、口水無法吞嚥、甚至流口水、呼吸不順暢等，就應盡速就醫，因為這可能代表著急性會厭炎正在形成。而且病情更可以於短時間內急速惡化，病人可以僅數小時或半天時間內便有性命之憂。

6種緊急情況:

喉嚨疼痛

痰量過多

發燒

聲音沙啞

難吞口水

呼吸不順暢

急性會厭炎嚴重阻礙呼吸

賴盈達醫生首先說明，會厭是位於喉部、舌頭後方、較深處的軟骨構造，外觀如葉片，主要功用在於吞嚥時關閉，讓水、食物或口水正確地進入食道，避免進入氣管引起嗆咳、阻礙呼吸、窒息等。當人體受到細菌、病毒侵襲等呼吸道疾病感染，或是過敏等影響使呼吸道發炎時，會厭也有可能出現發炎情況，若會厭發炎的較嚴重形成「急性會厭炎」，過度腫脹的會厭就有可能阻礙氣管，進而無法呼吸、出現致命危機，是耳鼻喉科中的急症。

治療方式

賴盈達也分享，除了藥物治療外，曾遇過印象深刻的急性會厭炎案例。該案例起初是喉嚨痛就醫，惟患者返家後會厭開始發炎，疼痛不堪。患者隔日再覆診時，會厭已經腫得非常厲害，且有多痰、呼吸困難問題，由於一般的消炎止痛藥已效果有限，因此需緊急開刀，切開會厭讓大量的膿流出、並開立一個禮拜的抗生素藥物，而患者住院一個星期後亦已康復。

本文獲今健康授權，原文見《喉嚨痛勿輕忽，6症狀速就醫！美國國父就是因「急性會厭炎」病逝。》

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責任編輯：羅嘉欣