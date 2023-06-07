【書店結業】旺角商務印書局6月底結業　中英文圖書文具低至8折

▲ 旺角商務印書局將於6月底結業。（商務fb圖片）

又一旺角地標式商舖結業！屹立彌敦道近50載的商務印書館旺角分館宣布將於6月26日結業，即日起舉行告別感謝大減價，多款中英文圖書、文具精品低至8折，小學補充練習9折等，買滿指定金額最多再減$50！

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位於彌敦道的商務印書館旺角分館屹立48年，與區内幾代讀者一同成長，惟6月26日將要結業跟街坊道別。即日起店內除了舉行「告別感謝大減價」之外，還特別準備「社區·心靈後花園」告別紀念書籤，並在店內設有「感恩相伴48載」留言板，讓街坊留言回首近半世紀的點滴。

優惠詳情如下：

中英文圖書85折、2本或以上8折

文具精品85折、2件或以上8折

中學教參書95折

小學補充練習95折， 3本以上9折

一本@SUPer Card會員優惠：

購物折實滿$300，立減$15

購物折實滿$500，立減$30

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另凡購物即送「社區·心靈後花園書籤」一張，憑此書籤於旺角美觀分館購物，可享正價9折優惠。數量有限，送完即止。

商務印書館旺角分館

結業日期：2023年6月26日

地址：九龍旺角彌敦道608號（豉油街交界）

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責任編輯︰林綺玲