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【書店結業】旺角商務印書局6月底結業　中英文圖書文具低至8折

親子好去處 16:55 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

旺角商務印書局將於6月底結業。（商務fb圖片）

又一旺角地標式商舖結業！屹立彌敦道近50載的商務印書館旺角分館宣布將於6月26日結業，即日起舉行告別感謝大減價，多款中英文圖書、文具精品低至8折，小學補充練習9折等，買滿指定金額最多再減$50！

最新影片推介︰

童學園
【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

位於彌敦道的商務印書館旺角分館屹立48年，與區内幾代讀者一同成長，惟6月26日將要結業跟街坊道別。即日起店內除了舉行「告別感謝大減價」之外，還特別準備「社區·心靈後花園」告別紀念書籤，並在店內設有「感恩相伴48載」留言板，讓街坊留言回首近半世紀的點滴。

優惠詳情如下：

中英文圖書85折、2本或以上8折
文具精品85折、2件或以上8折
中學教參書95折
小學補充練習95折， 3本以上9折

一本@SUPer Card會員優惠：

購物折實滿$300，立減$15
購物折實滿$500，立減$30
購物折實滿$800，立減$50

    點擊圖片放大
    +4
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另凡購物即送「社區·心靈後花園書籤」一張，憑此書籤於旺角美觀分館購物，可享正價9折優惠。數量有限，送完即止。

商務印書館旺角分館

結業日期：2023年6月26日
地址：九龍旺角彌敦道608號（豉油街交界）

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責任編輯︰林綺玲

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