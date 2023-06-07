【生活成本】香港生活費全球排名第2僅次紐約　涉住屋租金持續下跌

▲ 有調查發現，香港是全球生活成本第二高城市。(資料圖片)

本地通脹水平持續高企，有調查發現，香港是全球生活成本第二高城市，僅次於美國紐約。負責進行調查的機構指，香港排名較去年微降1級至第2位，雖然香港通脹水平仍處於歷史高位，但紐約物價升幅更快；加上香港房屋租金持續下跌，讓香港在是次排名榜的排名回落。

外派人力資源管理顧問機構構ECA International發表最新「生活費用研究」，公布今年度全球生活費用城市排名。過去連續4年高踞榜首的香港，今年被紐約超越，排名跌至全球第二高，但仍是亞洲區內生活成本最貴城市。ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港的商品及服務價格升至多年來的高位，意味本港亦受到過去一年的全球通脹浪潮影響，然而香港住屋租金持續下降，抵銷了日常商品及服務價格上漲的影響，令排名下降。

至於新加坡的全球排名則急升8位至第五，主要由於當地住屋需求大增、租金大幅上升；韓國首爾亦上升一位至第9位，同樣因政府最近修改房屋稅收政策， 導致住屋供應下降有關，令租金飆升。

中國內地方面，由於人民幣表現疲弱，以及通脹率較其他地區為低，令當地城市排名全線下跌。上海和廣州仍然為中國內地生活費用最高的城市，但兩者均跌出全球前10位，排名分別為第13位和第14位。關禮廉解釋，內地相對較遲才解除防疫限制措施，對其經濟造成影響。另外，人民幣兌美元的匯率與去年同期相比下表現疲弱，令受訪內地城市與全球其他城市相比之下更為便宜。同時，當地的通脹率亦較全球其他地區爲低。

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責任編輯：蘇文軒