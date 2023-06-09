【衝破厄運】3年歷媽媽病逝爸爸患癌丈夫中風 女鬥士衝突厄運與家人勇抗病魔

▲ 鄺秀儀與丈夫林家經歷人生低谷，彼此互相扶持，終於度過難關重見光明。

因為家族有癌症病史，新加坡一名女子面對接踵而來的厄運，卻一一都熬過去。39歲任職行政員的鄺秀儀，過去3年間先後經歷媽媽病逝、丈夫中風半邊身癱瘓、爸爸確診晚期鼻癌，而自己也患上宮頸癌失去生育能力。儘管人生跌至谷底，但憑著堅強的生命力，她勇敢面對重重難關，打敗病魔，重建幸福生活。

難忍母親突然離世

綜合新加坡傳媒報道，鄺秀儀的父母早年曾先後患上癌症，父親10年前確診腦瘤，母親隨後也確診乳癌，尤幸二人在她細心的照料下，都成功手術戰勝病魔。鄺秀儀接受訪問時說︰

爸媽的免疫力都有所下降，常要進出醫院。我擔心弟弟應付不來，就承擔起照顧父母的責任。

惟新冠疫情爆發後兩年，2020年1月，鄺秀儀母親因持續上吐下瀉送院，還未找出病因，住院一周便離世了，她含淚說：

我至今仍無法接受媽媽突然離我們而去。

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但這只是黑暗的開始！2020年尾，輪到與她同年的丈夫林家生出事，林家生去廁所時突然中風，隨即送院雖治療及時，但左半邊身體失去行動力，包裹遞送員的工作也被逼停工一年，並要從零開始學習走路。最料不到的，是厄運接踵而來，翌年7月，鄺秀儀的父親因鼻塞和流鼻水求醫，結果被確診晚期鼻癌。

屋漏更遭連夜雨！還來不及面對至親的不幸，兩個月後，在一次常規婦科檢查中，鄺秀儀竟然被驗出患有第1B期宮頸癌。她透露︰

在那之前，我經歷過三次流產。第三次是宮外孕，我大出血，一度要住進重症監護病房。

接受了27次放射治療

當時醫生給她兩個選擇，是局部切除腫瘤或切除生殖系統，為了減低癌症復發的風險，她選了後者。手術後，還未到40的她，便瞬間踏入了更年期，不但頻頻出汗及失眠，更渾身起紅疹，她先後接受了27次放射治療，過程十分痛苦，每天腹瀉多達十次。

鄺秀儀坦言這是她人生的最黑暗時期，但種種厄運沒有削磨她的生存意志，她積極配合治療，忍受手術後的後遺症，還在恢復時期提著造口袋去看望抗癌的父親。她坦言︰

即使命運如此不公平，我還是拼命想活下去。

爸爸康復老公再上班

守得雲開見天明！如今爸爸再度抗癌成功，丈夫也在物理治療的幫助下恢復行動能力，並重新考取駕駛執照，而她自己也戰勝病魔近兩年了。

經歷人生低谷，她對生命有另一番的體會，她學會感恩自己擁有的，而不是失去的。上月，在新加坡保健服務集團主辦的年度激勵人心病患獎中，鄺秀儀成為了得獎者之一。

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