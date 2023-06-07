【警員盜竊】涉偷取醉酒男乘客背包　休班警判囚7個月2周官斥咎由自取

▲ 涉偷取醉酒男乘客背包，休班警判囚7個月2周官斥咎由自取。（資料圖片）

26歲休班警員涉於凌晨時在巴士偷去醉酒男乘客的背包及八達通，警方接報後翻查閉路電視後拘捕涉案警員。涉案警員今（7日）屯門裁判法院承認5項盜竊罪，辯方求情時形容被告心態與普通草根階層相差不遠，裁判官判刑時形容被告失去警隊工作屬咎由自取，遂判監7個月2星期，另下令被告向事主賠償1.9萬元。

被告黎柏鴻（26 歲，沒有報稱職業），今承認5項盜竊罪，指他於2022年11月26日，在屯門市廣場城巴N969車廂內，偷竊屬龍姓男子的一個黑色背囊，連內裏物品總值2.74萬元；同日及同月 28 日，偷竊龍的4張具名不或具名個人八達通，餘額共778.8元。

案情指，30歲男事主於案發當日凌晨約3時，在銅鑼灣酒吧喝酒後，乘坐城巴往天水圍，期間隨身攜帶裝有涉案財物的背包。惟事主轉乘的士回家發現背包失去蹤影，並於早上收到屋苑保安通知，指於屋苑花槽發現其背包。

事主取回背包後發現八達通、手提電腦等財物盡失，於是報案。警方翻查閉路電視記錄，發現被告曾於涉案城巴下層取走背包後離開車廂。警方隨後再發現被告曾七度使用事主的3張八達通卡購物，遂作出拘捕，並於被告住所內搜出部分事主的財物，被告在警誡下保持緘默。

辯方求情時指，被告雖並非警界「新丁」，但亦非投身警界數十年，形容被告心態與普通草根階層相差不遠，又指被告有悔意，願作出賠償，冀法庭考慮非監禁式刑罰。

裁判官判刑時指，被告是次犯案非常愚蠢，以其學歷及警隊訓練，必然知道當時的犯案行為會被拍下。裁判官又指，涉案金額不低，遺失銀行卡、身分證等亦替事主帶來不便，形容被告失去警隊工作屬咎由自取，判監7個月2星期，考慮部分財物仍未尋回，另下令被告向事主賠償1.9萬元。

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記者：梁錦麟