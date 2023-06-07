【工程沉降】宋皇臺站緊急出口出現輕微沉降　房委會同日暫停30米內打樁工程

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政府發言人今日（7日）表示，啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目在進行打樁工程期間，港鐵屯馬線宋皇臺緊急出口的其中一個監測點的沉降記錄於6月5日達到20毫米的預設停工指標。按既定程序，房委會應房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組的要求，已於同日暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。

​有關監測點是港鐵公司按照鐵路保護的既定程序，要求房委會設置，以便港鐵公司監察沉降數據，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受有關工程影響。

​獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵公司已派員視察有關緊急出口，確認其結構安全。該沉降亦沒有影響其他周邊鐵路設施的結構安全。機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監察記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

​獨立審查組及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，並與屋宇署和機電工程署保持緊密溝通，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。

獨立審查組已聯同港鐵公司，要求負責該發展項目的房委會建築團隊制訂緩解措施，以及合適和不會對鐵路設施造成影響的施工方法。

在接獲房委會上述的方案及復工要求的申請後，獨立審查組會嚴格審批有關申請，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門，以確保鐵路設施結構及鐵路運作安全不受影響。機電工程署亦會確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。此外，若房委會建築團隊建議調整暫停相關工程的監測指標，獨立審查組亦會在諮詢港鐵公司及其他相關政府部門的意見後，在確保鐵路設施結構及鐵路運作安全的前題下，按情況考慮其建議。當復工要求的申請獲得接納後，獨立審查組、屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。

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記者：黃穎津