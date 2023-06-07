【港產太空人】李家超晤進複選香港候選人　稱證本港科研創新領域人才輩出

▲ 特首李家超今日在禮賓府，與即將赴北京參與複選的香港候選人會面。（資料圖片）

國家去年首次在港澳選拔載荷專家，有十多名港澳地區候選人進入複選。特首李家超今日在禮賓府，與即將赴北京，參與複選的香港候選人會面，認為充分證明香港在科研和創新領域人才輩出。

李家超今日在禮賓府，與即將前赴北京，參與國家載人航天工程載荷專家選拔複選的香港候選人會面，為他們打氣。

他表示，很高興有十多位分別來自政府部門、醫院管理局、大學，以及其他機構和企業的香港候選人通過載荷專家選拔初選，認為充分證明香港在科研和創新領域人才輩出。他勉勵各候選人在複選階段全力以赴，發揮所長，並祝願各候選人一切順利。

他又指，國家去年啓動第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家，讓港人有機會參與國家載人航天工程，「體現了國家對香港科技界的高度重視和肯定，以及對香港作為國際創新科技中心的認同。」

財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東和特首辦公室主任葉文娟亦有出席會面。

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責任編輯：區綽彥