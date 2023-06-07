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【天人永隔】妻子休假送女兒上學遇車禍慘死　丈夫悲慟認屍：就叫妳不要跟我吵

健康 17:32 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

台灣宜蘭縣近日發生一宗奪命車禍。（示意圖）

台灣宜蘭縣近日發生一宗車禍，事件導致最少3人死亡、1人重傷，其中死者包括一名42歲鍾姓婦人，以及其18歲女兒。原本鍾婦駕著客貨車載女兒上學，豈料卻被一輛私家車追撞，導致母女雙雙被拋出車外身亡。其夫趕抵現場，對著妻子遺體大叫「就叫妳不要跟我吵架」，場面令人淒酸。

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綜合台媒報道，事發在周二（6日）上午7時多，在宜蘭大學任職教授的60歲吳姓男子以超高速開著私家車，沿著溪濱路向東直行，與同車道的一輛客貨車追撞，繼而再撞上對向車道的一輛小型貨車。

客貨車上的42歲鍾姓女司機，以及其18歲陳姓女兒受撞擊，紛紛被拋出車外。鍾婦當場身亡，其女兒及另一52歲溫姓小型貨車司機送院後不治。至於私家車車主、肇事的60歲吳男陷入昏迷，有顱內及腹內出血情形，仍然有生命危險。

在車禍中喪生的42歲鍾婦，其丈夫接到消息後趕至現場認屍，在目睹妻子遺體後崩潰大叫「就叫妳不要跟我吵架，為什麼要這樣啦？」而鍾婦就讀中學的兒子也在場難掩悲痛哭泣。

台媒報道指出，鍾婦與丈夫分居，而他們的18歲女兒平時住在外婆家，事發當日，鍾婦休假便載著女兒去上學，未料卻遇上死劫。

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責任編輯：羅嘉欣

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