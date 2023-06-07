梁釗峰邀峰心粉客串新歌MV　 談善言梁仲恆合作現身高差

▲ 釗峰向梁仲恆和談善言偷師。

梁釗峰早前完成台灣越野跑挑戰賽，最近展開名為「遺憾與遺憾之間的一切」的歌映連載劇場，推出四首以「遺憾」為主題的新歌，第一首主打歌《已……（3235）》MV昨晚面世。每首歌的MV都是一個獨立故事，以釗峰飾演的「遺憾整理師」作為故事脈絡。

除了MV，下星期起在中環舉行展覽，還原MV中的場景和信物，釗峰更會現身解說。

《已……（3235）》MV由演技派的梁仲恆（阿炳）和談善言主演，拍攝當日雖然釗峰只參與一小段拍攝，但通宵跟足全程十幾小時。自爆慕名而來，專程向二人演技偷師。

釗峰的歌迷會亦召集了二十幾位「峰心粉」（釗峰歌迷暱稱）客串，為答謝他們演出，釗峰親手送上小禮物。

釗峰興奮地說：「我好好感激公司俾我任性地去擊殺呢個『遺憾』project！一開始我問公司可唔可以今年出四首歌？四個MV可唔可以有連續性？獨立睇亦有意義呢？公司話OK，一次過滿足晒我所有願望，好開心！」

▲ 合演情侶

除了公司支持，還邀請到高質素團隊合作，釗峰喜上加喜說：「今次邀請到著名電影美術指導張蚊率領團隊、 Veronica擔任導演和編劇、Jacqueline監製，每位都好幫到手，好感恩。多謝蘇道哲作曲，同埋林若寧寫咗份好到位嘅歌詞。」

釗峰與女演員郭爾君（Alma）飾演「遺憾整理師」，處理「愛情遺憾倉庫」內的「遺憾包裹」，貫穿四個MV故事。

釗峰笑說：「我同阿炳經常見面都係坐低，開會、食飯、睇騷，從未試過兩個人企埋一齊，每次都係eye level傾偈，事實佢好高。」

談善言笑言因為阿炳與她身高差距，拍攝時鬧出笑料：「剛才有一場戲我哋喺樓梯向下跑，因為佢太高，鏡頭影到我但佢個頭被門框遮住咗，好搞笑！」MV中不少感情戲，他們都流露出相戀已久的感覺，就算擁抱和床上抱著睡亦表現自然。

今次MV還邀請了一班專業的觀眾，釗峰說：「今次主場景係劇場，劇場最重要有觀眾，多謝歌迷會協助，邀請咗二十幾位歌迷演觀眾，我送咗少少自己品牌產品做紀念，希望佢哋喜歡。」他亦萬歲美食，慰勞台前幕後通宵拍攝的工作人員。