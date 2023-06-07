【食道潰瘍】男子胸口劇痛揭患潰瘍食道幾乎破裂　醫生叮囑服藥時5大重點

▲ 男子胸口痛到想喊，求醫揭患嚴重食道潰瘍。

吞藥時要小心，確保藥丸沒有卡在食道！台灣有醫生分享一宗病例，指一名年輕男子因胸部和上腹感到疼痛，於是到急症室求醫，然而吃藥後情況卻反而惡化，之後照了胃鏡，才發現患上嚴重的「親吻性潰瘍」（Kissing Ulcers），食道幾乎破裂。醫生其後指出，若想預防食道潰瘍，吞藥時需注意5大重點。

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台南市立安南醫院副院長許秉毅周一（6月5日）在其Facebook專頁上發文，指該名年輕男子3天前開始感到胸部及上腹疼痛。當時他曾到急症室求醫，亦有進行電腦斷層掃描，但醫生開藥給他後便讓他出院，並未明確診斷出病源。不料他服藥後沒有好轉之餘，更感到疼痛加劇，甚至「痛到想哭」。

許秉毅表示，該名男患者主要是感到胸部疼痛，連喝水也會痛，於是決定安排他住院，照胃鏡進行檢查。結果照胃鏡後發現，他的食道中有2處嚴重的「親吻性潰瘍」，且潰瘍之深有可能已傷害神經。醫生更指患者的食道「感覺上快破裂了」，感嘆「難怪這大男生痛到想哭」。

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到底該男子為何會造成如此嚴重的食道潰瘍？許秉毅細問之下，才知道男子4天前曾出現感冒症狀，也有去看醫生，並取得一些藥物。之後他在吞藥時，覺得藥丸卡在胸部，雖有嘗試喝水把藥丸沖下，但是一直還是覺得胸部「卡卡的」，再過半天後，他便開始覺得胸部劇痛。

許秉毅解釋指，臨床上的食道潰瘍通常出現在下食道，一般是胃酸逆流引起，食道的親吻性潰瘍則較為罕見；他指這種潰瘍大多是因為吞藥不慎，導致藥丸卡在食道中，造成食道壓迫缺血與腐蝕，繼而引起潰瘍。

另外，他又提出吞藥5大重點，呼籲民眾服藥時務必注意：

1. 吞較大顆的藥前最好先喝一些水，潤滑食道。

2. 吞藥一定要配開水吞，不要吞藥不配水。

3. 太大顆的藥，不妨分開兩半吞。

4. 如果覺得藥丸卡在食道，可先喝大量水、牛奶或可樂，嘗試將其沖下。

5. 睡前如果需要服藥，一定要喝點水，走一走，確認藥丸有進到胃再躺下睡覺

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責任編輯：羅嘉欣