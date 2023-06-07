【免費泳班】賽馬會小學生免費冬季游泳班　上20堂+送泳衣泳鏡明起接受報名

▲ 賽馬會小學生免費泳班明天開始接受報名。（有關機構提供相片）

香港游泳總會（「泳總」）及海洋公園聯合主辦的賽馬會小學生習泳計劃的冬季課程，將於2023年9月1日至2024年4月30日開課，明天（8日）起接受報名，名額共2,100個。成功獲取錄的學員將可參加20堂免費基礎習泳課程，並免費獲贈一套游泳用品。

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是次冬季課程名額共2,100個，參加者必須為2016年出生及尚未懂游泳的初小學生，截止報名日期為7月4日，來自基層家庭的學童將獲優先取錄。

計劃將於香港島、九龍及新界多區提供20小時的免費習泳課程，師生比例為一名教練教授最多6名學員，每位獲取錄的學員將獲免費提供一套游泳用品，包括泳衣、泳帽、泳鏡等，讓基層家庭兒童獲享平等學習游泳的機會。

賽馬會小學生習泳計劃於2016年首度推出，吸引逾15,000名初小學生參加並學懂基本游泳技能。第二期計劃更獲米高菲比斯慈善基金會（Michael Phelps Foundation）擔任計劃顧問，向參加計劃的本地教練分享教授游泳的經驗及心得。

▲ 計劃將於港九新界多區提供20小時的免費習泳課程。（有關機構提供相片）

合資格學童明天起可透過網上、郵遞或親身遞交報名（ 詳情可瀏覽網頁）。取錄結果將於7月13日上午10時在計劃網站公佈。獲取錄的學員將於8月中獲發游泳套裝，並可透過本計劃的網上報名系統報讀泳班。

海洋公園另推出名為「習泳小勇士：網上教室」的網上互動學習平台，透過小遊戲帶出訂立目標及培養健康生活習慣的訊息，歡迎初小學童登入暢玩，詳此可【按此】。

每位出席率達80%以上（共20堂計，即出席了16堂課或以上）的學員將會獲得電子證書，當中同時成功通過指定游泳項目挑戰及完成「習泳小勇士：網上教室」活動的學員，更可以參加在海洋公園水上樂園舉辦的「習泳小勇士：暢遊新體驗」特別水上活動。

報名及上課詳情

日期：2023年6月8日至7月4日

取錄結果公佈：2023年7月13日上午10時（於計劃網站公佈）

報班日期：2023年8月16日上午10時開始（只限網上）

上課日期：2023年9月1日至2024年4月30日

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責任編輯︰林綺玲