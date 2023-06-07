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【禁播榮光】律政司入稟申禁制傳播《願榮光歸香港》　高院6.12作指示聆訊

社會 17:22 2023/06/07

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高院下周一就律政司申禁制傳播《願榮光歸香港》作指示聆訊。資料圖片

律政司司長日前入稟高院，申請禁制任何人於網上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，意圖煽動違反《港區國安法》或使歌曲《願榮光歸香港》被誤為香港「國歌」，禁制內容包括32條Youtube影片連結，並要求相關人士停播。據司法機構網頁顯示，高院將於下周一(12日)下午作指示聆訊，預計需時15分鐘，由高院法官陳嘉信處理。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。

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入稟狀早前指，申請人要求法庭頒令，禁止答辯人在網上媒體或平台等廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），不論是其曲調、歌詞或曲詞 ，包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及或曲詞實質上與有關歌曲相似者，具意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條，或違反《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港特別行政區從中國分離出去。

申請人並要求法庭頒令禁制答辯人以任何形式廣播或發布《願榮光歸香港》，意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條，以及使《願榮光歸香港》相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌。入稟狀並附上列表，列出32條與歌曲《願榮光歸香港》有關的Youtube影片連結，包括純音樂影片，以及英語、日語、韓語等不同語言的版本，指禁制內容包括列表內容。申請人並要求法庭頒令，答辯人須立即採取行動，停止以上所列的行為。

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記者：林育慧

 

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