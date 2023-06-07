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【TOPick診症室】眼痕生眼挑針恐是蟎蟲作怪　醫生列5大不良習慣致反覆發炎

醫生診症室 17:59 2023/06/07

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眼痕生眼挑針恐是蟎蟲作怪，醫生列5大不良習慣致反覆發炎。

經常眼痕，生眼挑針，有可能是蟎蟲作怪。《TOPick診症室》請來養和醫院眼科名譽顧問醫生梁裕龍，拆解眼睛蟎蟲的問題，並分享預防眼睛炎症的貼士。

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毛囊蟎蟲加劇炎症發生

梁醫生指出，蟎蟲是一種和人類共生的微生物，當中有一種毛囊蟎蟲，會吸食毛囊分泌的油脂。如果皮膚上的油脂過多，會導致細菌滋生，繼而發炎，形成暗瘡，若情況發生在眼皮，便會引致俗稱「眼挑針」的眼瘡。而毛囊蟎蟲會加劇炎症的出現，導致眼挑針惡化，特別紅腫、不斷復發。

眼挑針。（受訪者提供照片）

梁醫生表示，一般而言，大部分毛囊蟎蟲不會影響健康，並會與人類共生，因此很多患者直到生眼挑針才發現蟎蟲存在。如眼瘡反覆出現、眼睛痕癢、久治不癒，建議尋求眼科醫生協助，有需要會撿取少許眼睫毛化驗。

茶樹油治療有效驅走蟎蟲

如經化驗後證實有蟎蟲，便要考慮杜蟲，梁醫生指現時最有效的杜蟲方法是茶樹油治療，患者可使用含茶樹油的眼睛棉片，清潔眼皮邊，而療程一般需時數星期至一個月。

若蟎蟲較頑劣，有需要使用100%純正的茶樹油，醫生會在患者的眼皮邊塗抹茶樹油，通過一定時間的治療後，有效驅走蟎蟲。

上方為毛囊蠕形蟎（Demodex folliculorum），啡色部分為毛髮。（受訪者提供照片）

5大習慣致眼部反覆發炎

梁醫生表示，要減少眼睛炎症發生，要改善日常生活中5個不良習慣：

  • 經常揉眼，會令眼睛容易滋生細菌
  • 長時間戴隱形眼鏡會令眼睛表面含氧量降低，容易滋生細菌
  • 化妝後未有徹底卸妝，化妝品有機會積聚於眼睫毛毛囊的末端，有機會堵塞毛囊，加劇炎症的發生
  • 壓力大、經常捱夜，亦會令毛囊分泌增加
  • 經常進行辛辣、油膩的食物，或會增加毛囊分泌，繼而增加生眼挑針的機會

梁醫生提醒，保持眼部清潔有效預防炎症，卸妝後不妨使用人造淚水，冲走眼睛表面剩餘的化妝品化學物質、微粒。如果不幸患上眼瘡，應避免戴隱形眼鏡，改為帶一般眼鏡，亦應戒口、舒緩壓力、保持充足睡眠，均有助加快病情恢復。

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記者：沈佩珊

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