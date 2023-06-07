【銀彈政策救校】錦江小學私小一首16新生送校服　書簿費及暑期班費用全免

▲ 中華基督教會長洲堂錦江小學獲教育局批准轉辦私營小一，今日（7日）宣布推出向入讀新生推供多項津貼。（資料圖片）

9月入學的小一統一派位今日（7日）放榜，倘家長不滿派位結果仍可把握最後機會向心儀學校「叩門」（申請候補位），同一時間，2間獲「派0班」資助學校上月獲准轉辦私營小一，現正積極搶收學生。其中位於離島的中華基督教會長洲堂錦江小學今日宣布推出多招救校，向私小一班新生額外提供多項津貼，包括免學費、免書簿費，及免費暑期班等；該校早前未達16人開班線，今次更特別宣布向首16名成功報名入讀該校的學生「送校服」。

據錦小早前對外宣布，其辦學團體已承諾全費資助2023/24學年入讀的小一生。該校今日推出招生海報，介紹學校課程5大特色，包括「個人多元智能一條龍計劃」、正規戲劇教育、特色STEAM教育及啟夢者計劃等。校方更稱「為答謝家長對錦小的信任與支持」，辦學團體將向23/24年度私辦小一班提供5方面資助，包括：

1. 學費、書簿費、雜費、校內功課輔導班及校本課外活動費用全免

2. 免費參加所有升小銜接課程、暑期活動、英語全方位訓練學習營等

3. 首16位成功報名入讀同學免費獲贈送校服

4. 設獎學金及助學金

5. 按家庭情況提供額外午膳及交通津貼

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另據錦小宣布即將於6至9月推出多項活動，供準備升讀幼稚園幼兒班至高班（K1至K3）的學生參加，同樣是費用全免，似為日後收生達標預早作準備。活動包括幼兒英語啟蒙課程、兒童瑜伽班、幼兒烹飪班及功課輔導班等，校方指活動名額有限，先報先得，籲有意參加者盡快報名。

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位於黃大仙、同樣獲派0班的孔教學院大成小學，亦獲教育局批准於新學年辦私營小一，據校方早前向傳媒表示，今、明兩年循自行收生入讀新生6年學費全免，並會仿傚國際學校，上午上課，下午進行活動、體育及藝術訓練，相信有助學生銜軌直資、私校及國際學校；該校禮堂正進行工程改建為體育藝術大樓，設游泳池及哥爾夫球練習場等。

大成小學近日亦推出海報，以「仿英、美私校模式，使用國際化課程」作招徠，吸引學生報讀；該校亦由專業教練教授本校學生劍擊、游泳、羽毛球、乒乓球等項目，並指該校備有多項獎助學金計劃供有需要的家庭申請，籲有興趣的家長向校方了解詳情。

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記者：馮琪雅