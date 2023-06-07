【生日優惠】慶祝6月生日壽星好去處　一文睇清15大酒店餐飲優惠【持續更新】

▲ 15大酒店生日餐飲優惠合集。

各位準備好為你身邊6月生日壽星仔壽星女，安排生日飯未呢? 即睇TOPick為你精選推介15大酒店餐飲生日優惠!

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1) 8度海逸酒店 【了解更多】

▲ 8度海逸酒店。(圖片由品牌提供)

凡4位或以上同行惠顧東瀛•韓風•海鮮自助晚餐，生日之星可享半價優惠連免費享紅/白餐酒乙支或可選免費生日蛋糕1磅連免費享紅/白餐酒乙支。

查詢或訂座：+852 2126 1960 / 網上預訂

地址: 九龍城道199號

2) 香港港麗酒店 【了解更多】

▲ 香港港麗酒店。(圖片由品牌提供)

於生日月份惠顧指定餐廳尊享生日優惠，包括食品及飲品8折優惠免費生日蛋糕一個、每人獲贈香檳雞尾酒一杯（適用於二至三位客人惠顧）或精選美酒一瓶（適用於四位或以上客人惠顧）。

查詢或訂座：2521 3838

地址: 香港金鐘道88號太古廣場

3) 香港維港凱悅尚萃酒店 【了解更多】

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店。(圖片由品牌提供)

凡於生日月份惠顧The Farmhouse 咖啡廳，壽星可獲贈750毫升Prosecco 氣泡酒乙支（適用於 4 位或以上的成人同行惠顧）；或於生日當天獲贈750毫升的Prosecco氣泡酒乙支及1磅裝原個蛋糕乙個（6位或以上的成人同行惠顧）。

查詢或訂座：3896 9896

地址: 北角北角邨里1號

4) 黃金海岸酒店 【了解更多】

▲ 黃金海岸酒店。(圖片由品牌提供)

於生日月份攜同3位成人親友以正價惠顧聆渢咖啡廳自助午餐/晚餐，普通會員可享免費自助午餐/晚餐(一位)，尊尚會員可享免費自助午餐/晚餐(一位)及半磅生日蛋糕一個。

查詢或訂座：2452 8888

地址：青山公路1號

5) 皇家太平洋酒店 【了解更多】

▲ 皇家太平洋酒店。(圖片由品牌提供)

會員於生日月份攜同親友(至少二人起)到堤岸酒吧及餐廳，每位惠顧至少一份正價食品，可享獲贈餐酒一瓶。

查詢或訂座：2738 2398

地址：尖沙咀廣東道33號

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6) 城景國際酒店 【了解更多】

▲ 城景國際酒店。(圖片由品牌提供)

惠顧City Café環球美饌自助午餐，於生日正日以及前後三天尊享生日蛋糕半磅。須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件。

查詢或訂座：2783 3287

地址：九龍窩打老道23號

7) The Mira 【了解更多】

▲ The Mira。(圖片由品牌提供)

於WHISK品嚐精緻晚餐，生日之星於生日一週內與朋友同行，更可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。

查詢或訂座：WhatsApp 6273 3588 或2315 5999

地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號

8) 香港九龍東皇冠假日酒店 【了解更多】

▲ 香港九龍東皇冠假日酒店。(圖片由品牌提供)

生日月份與其他3位或以上付全費之成人，於星期一至五(公眾假期及不適用日子除外)惠顧尚廚、紫粵軒或星幕，生日者可享5折，其他3位可享85折優惠及免費獲贈餐酒(紅酒或白酒) 一枝，須於一天前預訂。

查詢或訂座：3983 0688

地址：將軍澳唐德街3號

9) 北角海逸酒店 【了解更多】

▲ 北角海逸酒店。(圖片由品牌提供)

惠顧蠔嘆‧黑鑽松露自助晚餐，1位當月壽星與3位成人同行，壽星可享半價優惠。

查詢或訂座：2185 2155 或 網上預約

地址：英皇道 665 號

10) 半島酒店 【了解更多】

▲ 半島酒店。(圖片由品牌提供)

於正日當日惠顧大堂茶座晚餐兩位，即可獲贈生日蛋糕一個。惠顧大堂茶座晚餐四位或以上, 即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

查詢或訂座：2696 6772 或 電郵

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

11) 歷山酒店 【了解更多】

▲ 歷山酒店。(圖片由品牌提供)

每4位或以上同行惠顧假日自助早午餐、平日半自助晚餐或假日自助晚餐，生日之星可享半價優惠或免費享紅/白餐酒乙支或可選免費生日蛋糕1磅。

查詢或訂座： 3893 2868

地址：香港北角城市花園道32號

12) 九龍酒店 【了解更多】

▲ 九龍酒店。(圖片由品牌提供)

每4位惠顧，同行1位生日之星可享5折優惠（同行者7折）及免費紅/白餐酒1支。

查詢或訂座：2929 2888

地址：九龍尖沙咀彌敦道19 - 21號

13) 富豪九龍酒店 【了解更多】

▲ 富豪九龍酒店。(圖片由品牌提供)

凡於生日月份惠顧雅廊咖啡室，壽星可享免費自助午餐或自助晚餐、免費生日蛋糕，而同行人士可享9折優惠。

查詢或訂座：2313 8718

地址：尖東麼地道71號

14) 如心酒店集團 【了解更多】

▲ 如心酒店集團。(圖片由品牌提供)

只需在生日月份內惠顧任何一間如心酒店最少一次(包括合資格餐飲或住宿消費)，便可獲贈2,000生日Vivva獎錢。另外，於生日月份內購買指定蛋糕可享半價優惠 。

地址：荃灣西如心酒店、南灣如心酒店、銅鑼灣如心酒店、九龍東如心酒店、旺角薈賢居、灣仔薈賢居及The Lily

15) 百樂酒店 【了解更多】

▲ 百樂酒店。 (圖片由品牌提供)

每4位或以上惠顧自助餐，1位當月生日的壽星可免費享用一次，同行賓客亦可享85折優惠。

查詢或訂座：2731 2168 或WhatsApp

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號

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責任編緝：張懿慧