【公院設備事故】醫院事故檢視委員會：醫學工程人員不足需至少增加一倍人手　勘探工作改由內部管理人員負責

▲ 醫院管理局公布檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會報告會見傳媒。（曾耀輝攝）

公立醫院近月發生多宗設備事故，包括於2月時聯合手術燈墜燈事件、以及多間醫院相繼出現石屎墜下情況。醫管局3個月前成立檢視委員會，先後召開9次會議及實地考察7間醫院，並於今（7日）提交23點建議。

委員會表示，過往醫管局的醫學工程師編制人數不足，低於私家醫院的標準，當局計劃擴大醫學工程師的人數，需至少增加一倍人手。另外，大型維修採購會改由總部負責。

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當局亦擬改由總部負責大型採購，騰空人手讓聯網人員跟進承辦商的維修保養工作。當新機制實施後，四類風險的醫療儀器的承辦商均會由內部人員作監視，其中第四類最高風險儀器會作全程監視，第三類選擇性監視，第一二類不需監視。

另外，醫管局有41萬件醫療儀器，當中部分使用及維修手冊並不齊全，建議設立存庫完整儲存相關手冊。由於醫療儀器數目眾多，會利用科技以系統化方式檢視。

至於針對青山醫院及葵涌醫院等出現石屎剝落事故。溫文儀表示，過往勘探承辦商每2-3年檢測醫院一次，但全港有43間醫院，每間醫院每天有33-34次維修保養，部分勘探工程因而被拖慢。

溫文儀表示，勘探承辦公司只有20-30名人員，不過醫管局目前有740多名工程人員，計劃成立一支設施管理人員團隊，由聯網工程人員負責樓宇狀況勘察及對樓宇安全作直接監控，新安排暫時未實行，需要一段時間的過渡期。

他指，發現有剝落石屎的地方，共通點為潮濕的地方，近著廁所、洗澡空間，因鋼筋生銹而導致石屎剝落。未來不會一刀切要求檢查工作每隔3年一次，高風險地方需要更頻密。

醫管局行政總裁高拔陞表示，會積極跟進建議，包括引入科技檢查醫院設施，以及於各醫院成立醫院安全委員會，加強監督醫院內部安全事宜。當局會盡快落實有關建議，不過新措施所需的人員不容易請，如果聘請人員的時間表不如想像中般快，工作需要緩急先後進行。

局方表示，手術燈承辦商的表現不符合標準，醫管局對此極不滿意，會按合約啟動法律程序，追究承辦商責任，至於其他承辦商則會因應情況逐個跟進。另外，當局早前於葵涌醫院事故後為高風險地方進行的檢查，已大致完成，共檢查800多個醫院設施。

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記者：陳展棋