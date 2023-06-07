【公院設備事故】醫院事故檢視委員會：醫學工程人員不足需至少增加一倍人手 勘探工作改由內部管理人員負責
公立醫院近月發生多宗設備事故，包括於2月時聯合手術燈墜燈事件、以及多間醫院相繼出現石屎墜下情況。醫管局3個月前成立檢視委員會，先後召開9次會議及實地考察7間醫院，並於今（7日）提交23點建議。
委員會表示，過往醫管局的醫學工程師編制人數不足，低於私家醫院的標準，當局計劃擴大醫學工程師的人數，需至少增加一倍人手。另外，大型維修採購會改由總部負責。
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當局亦擬改由總部負責大型採購，騰空人手讓聯網人員跟進承辦商的維修保養工作。當新機制實施後，四類風險的醫療儀器的承辦商均會由內部人員作監視，其中第四類最高風險儀器會作全程監視，第三類選擇性監視，第一二類不需監視。
另外，醫管局有41萬件醫療儀器，當中部分使用及維修手冊並不齊全，建議設立存庫完整儲存相關手冊。由於醫療儀器數目眾多，會利用科技以系統化方式檢視。
至於針對青山醫院及葵涌醫院等出現石屎剝落事故。溫文儀表示，過往勘探承辦商每2-3年檢測醫院一次，但全港有43間醫院，每間醫院每天有33-34次維修保養，部分勘探工程因而被拖慢。
溫文儀表示，勘探承辦公司只有20-30名人員，不過醫管局目前有740多名工程人員，計劃成立一支設施管理人員團隊，由聯網工程人員負責樓宇狀況勘察及對樓宇安全作直接監控，新安排暫時未實行，需要一段時間的過渡期。
他指，發現有剝落石屎的地方，共通點為潮濕的地方，近著廁所、洗澡空間，因鋼筋生銹而導致石屎剝落。未來不會一刀切要求檢查工作每隔3年一次，高風險地方需要更頻密。
醫管局行政總裁高拔陞表示，會積極跟進建議，包括引入科技檢查醫院設施，以及於各醫院成立醫院安全委員會，加強監督醫院內部安全事宜。當局會盡快落實有關建議，不過新措施所需的人員不容易請，如果聘請人員的時間表不如想像中般快，工作需要緩急先後進行。
局方表示，手術燈承辦商的表現不符合標準，醫管局對此極不滿意，會按合約啟動法律程序，追究承辦商責任，至於其他承辦商則會因應情況逐個跟進。另外，當局早前於葵涌醫院事故後為高風險地方進行的檢查，已大致完成，共檢查800多個醫院設施。
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記者：陳展棋