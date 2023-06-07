【公院設備事故】醫院事故檢討委員會：醫學工程人員不足需至少增加一倍人手 勘探工作改由內部管理人員負責
公立醫院近月發生多宗設備事故，包括於2月時聯合手術燈墜燈事件、以及多間醫院相繼出現石屎墜下情況。醫管局3個月前成立檢視委員會，先後召開9次會議及實地考察7間醫院，並於今（7日）提交23點建議。
因應聯合醫院事件，委員會主席溫文儀表示，手術燈承辦商的表現不符合標準，醫管局對此極不滿意，會按合約啟動法律程序，追究承辦商責任。
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局方亦表示，過往醫管局的醫學工程師編制人數不足，低於私家醫院的標準，當局計劃擴大醫學工程師的人數，需至少增加一倍人手。另外，大型維修採購會改由總部負責。
當局亦擬改由總部負責大型採購，騰空人手讓聯網人員跟進承辦商的維修保養工作。另外，醫管局有41萬件醫療儀器，當中部分使用及維修手冊並不齊全，建議設立存庫完整儲存相關手冊。
另外，針對青山醫院及葵涌醫院石屎剝落事故。溫文儀表示，過往勘探承辦商每2-3年檢測醫院一次，但全港有43間醫院，每間醫院每天有33-34次維修保養，部分勘探工程因為被拖慢。
溫文儀表示，醫管局目前有740多名工程人員，計劃成立一支設施管理人員團隊，由聯網工程人員負責樓宇狀況勘察及對樓宇安全直接監控的目標。
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記者：陳展棋