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【公院設備事故】醫院事故檢討委員會：醫學工程人員不足需至少增加一倍人手　勘探工作改由內部管理人員負責

社會 17:49 2023/06/07

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醫院管理局公布檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會報告會見傳媒。（曾耀輝攝）

公立醫院近月發生多宗設備事故，包括於2月時聯合手術燈墜燈事件、以及多間醫院相繼出現石屎墜下情況。醫管局3個月前成立檢視委員會，先後召開9次會議及實地考察7間醫院，並於今（7日）提交23點建議。

因應聯合醫院事件，委員會主席溫文儀表示，手術燈承辦商的表現不符合標準，醫管局對此極不滿意，會按合約啟動法律程序，追究承辦商責任。

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局方亦表示，過往醫管局的醫學工程師編制人數不足，低於私家醫院的標準，當局計劃擴大醫學工程師的人數，需至少增加一倍人手。另外，大型維修採購會改由總部負責。

當局亦擬改由總部負責大型採購，騰空人手讓聯網人員跟進承辦商的維修保養工作。另外，醫管局有41萬件醫療儀器，當中部分使用及維修手冊並不齊全，建議設立存庫完整儲存相關手冊。

另外，針對青山醫院及葵涌醫院石屎剝落事故。溫文儀表示，過往勘探承辦商每2-3年檢測醫院一次，但全港有43間醫院，每間醫院每天有33-34次維修保養，部分勘探工程因為被拖慢。

溫文儀表示，醫管局目前有740多名工程人員，計劃成立一支設施管理人員團隊，由聯網工程人員負責樓宇狀況勘察及對樓宇安全直接監控的目標。

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記者：陳展棋

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