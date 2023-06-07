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【兩性關係】30歲男子行房中途常軟掉　醫生揭關鍵原因

健康 18:38 2023/06/07

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30歲男子行房中途常軟掉， 醫生揭關鍵原因。

男人不舉原因眾多，既可以是生理問題，亦可以是心理因素影響。台灣一名30歲男子每次與女友進行親密接觸時，因經常會出現「做到一半軟掉」的情況，於是向泌尿科醫生求助，更有意慾做「陰莖增大」手術。不過，醫生為男子檢查後，再與他仔細詳談，卻懷疑是其心理影響。

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泌尿科醫生程威銘於Facebook分享一宗個案，形容該名30歲男子生活作息非常健康，亦有運動習慣。但每次與女友作性接觸時便會「前戲時勃起速度很慢，等到要進入時又馬上軟掉」的情況，而且3個月來亦沒有改善。後來，男子更向醫生透露，與現任第一次做愛時，對方竟問起自己「你進來了沒？」，情境令他非常難堪，因此有意慾做「陰莖增大」手術。此外，他亦投訴非常有主見的女友毎次做愛都只用一、二個姿勢，自己有時想換姿勢，對方均不會配合。

程威銘於是便懷疑男患者的勃起功能障礙是心理影響生理。他解釋隨著年紀增長，男性勃起功能本來就不像青春期的年輕人，只要褲子摩擦到或想到色色的事情就會有反應，而是需要有足夠刺激，才會有足夠硬度。

毎個人也會有自己偏好的性趣和癖好，若另一半沒辦法協調配合，很有可能會影響到男生的勃起功能，長久下來心理影響生理，就真的無法抬頭了。

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責任編輯：羅嘉欣

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