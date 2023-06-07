【超市大搜查】添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款不含邪惡添加劑雪糕雪條

▲ 105款不含添加劑E466/E433雪糕雪條。

夏日熱辣辣，大人和小朋友都愛吃雪糕、雪條消暑，不過部份乳製品為了增加幼滑的口感，會添加乳化劑。中文大學曾引述海外研究指，添加劑E466及E433會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀恐伴隨終身。TOPick曾檢視市面120款雪糕、雪條，整理出不含E466、E433的產品名單。

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TOPick搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，品牌包括Häagen-Dazs、MÖVENPICK、雀巢等，根據成份表所列，發現有105款產品不含E466和E433。

Häagen-Dazs：

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MÖVENPICK：

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DREYER'S：

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雀巢：

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HALO TOP：

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Ice Age!：

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其他品牌：

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E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

留意人造色素及防腐劑

註冊營養師劉曼翎（Angela）接受TOPick訪問時表示，基本上大部分雪糕、雪條都有添加一些穩定劑或乳化劑，令它們在冰凍、運輸的過程中不易溶化，或出現水乳分離的狀況，因此較難避免。

她建議消費者在挑選時，可特別留意產品是否含E466、E433兩款添加劑，以及人造色素和防腐劑。另外，一些雪糕、雪條會添加代糖、人工甜味劑，正常食用情況下，一般不會對健康構成影響，不過亦有研究發現，長期進食含代糖的產品，容易愈食愈甜，從而在飲食的其他方面，攝取更多熱量，造成肥胖。

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責任編輯：羅嘉欣