【類鼻疽】致死率50%病菌現蹤美國墨西哥灣　CDC證實已有3人感染

致命病菌現蹤美國！美國疾病管制預防中心（CDC）證實，墨西哥灣沿岸出現「類鼻疽伯克氏菌」（Burkholderia pseudomallei），死亡率可高達50%。

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綜合外媒報道，美國CDC證實密西西比州從2020年7月起，已發現3宗由此病菌引發的類鼻疽感染個案。最新個案是今年1月出現在密西西比州，但同一地區早在2020年7月及2022年5月就分別發現過兩宗個案，目前累計已有3人感染。CDC流行病官員Julia Petras表示，類鼻疽病目前被視為美國的地方性疾病，從德州到佛州都有可能出現感染個案。

Julia Petras又指出，由於大多數類鼻疽感染個案都沒有出現症狀，且體內已產生抗體，因此有理由相信有更多人曾被感染。確診的3名患者在接受抗生素治療後，目前皆已康復。

根據本港衞生防護中心資料，類鼻疽主要流行於東南亞地區如新加坡、泰國等，以及澳洲北部地區；人類可透過接觸受污染的土壤和水源、吸入受污染的微塵或水滴，抑或飲用受污染的水而受到感染。一般而言，類鼻疽的人傳人個案非常罕見，但病菌可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。

感染類鼻疽的患者會出現肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染，亦會出現局部感染，例如皮膚膿腫。視乎感染部位，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。類鼻疽可以用抗生素治療，而一些慢性感染可能需要較長期的治理。值得注意的是，類鼻疽的死亡率較高，約為40至75％。

衞生防護中心亦指出，現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，建議市民採取以下措施預防感染：

避免接觸受污染的土壤。

進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴。

接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴。排走每日首一分鐘由水喉開出的食水後，才用水刷牙、洗臉或洗澡。

盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋。

接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手。

注意食物衞生，不要飲用未經煮沸或未經處理的水。

外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

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責任編輯：羅嘉欣