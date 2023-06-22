【自我增值】4A廣告人轉跑道做速畫導師　插畫家：AI繪圖不能取代人手繪畫

▲ 張兆文（Alan）在香港廣告行業工作了20年，曾在多家國際4A廣告公司（包括Grey Advertising、DDB Hong Kong、Saatchi & Saatchi Advertising等）擔任創意及管理層職位。（圖片︰湯致遠攝）

張兆文（Alan）在香港好幾間4A廣告公司工作過，作為廣告界中堅份子的他，10年前突然醒覺，與其每天捱更抵夜開會度橋，不如退下來追尋自己心中理想的個人事業。2014年他毅然辭職，並轉跑道當設計導師，3年後更愛上速寫作畫並開畫展。面對來勢洶洶的AI繪圖技術，他毫不懼怕被取代，更揚言：「過程先最重要。」

張兆文是土生土長的香港人，高中時赴英留學，畢業後回港到香港理工大學太古設計學院修讀設計。1993年獲得平面及插圖設計學士學位，接著，他在香港廣告行業工作了20年，1994年開始到過多家國際4A廣告公司工作，包括Grey Advertising、DDB Hong Kong、Saatchi & Saatchi Advertising等，擔任創意及管理層職位。

4A不像以前般輝煌

經他手的品牌都是大集團，如麥當勞，港鐵、已結業的港龍航空。「滿意之作也有，好像那幾年港鐵希望形象年輕化，於是便想到用《向左走．向右走》偶遇的概念，加上正值沙士時期，拍了好多晚，好辛苦，但很好玩，記得當時梁洛施還未成年，媽媽跟着來拍攝。」

▲ 問他4A時代滿意的作品，他即指這個參考自《向左走向右走》的港鐵廣告，當時夥拍一臉稚氣的梁洛施和Boyz的Kenny（關智斌）。（圖片︰受訪者提供）

突然有一天，他不再戀棧這個不少人夢寐以求的廣告界，只因為他不能創作的機會不多。「做了廿年多，職級去到某個位置，開會多過創作，創作時間愈少，處理行政的時間愈多，加上人手不夠，愈來愈艱辛。而4A在廣告行業不再像外界所想像。大客戶項目可參與的空間也愈來愈受局限，成品也愈來愈樣辦化……」

於是他問自己真正喜歡的是甚麼，他發現自入行後就再沒有畫畫，剛好有天一位畫漫畫的朋友叫他幫忙畫背景，一拿起畫筆，即重拾以往的滿足感，繼而決定慢慢從廣告界退下來，並轉身當上導師。

2014年，他開始到香港各大設計學院任教，教廣告設計及視角美學設計理論與技巧。現在，他在香港浸會大學傳理系任教廣告設計視覺學課程，並在香港演藝學院任教繪畫課程。為了工欲善其事，他更報讀了英國Birmingham City University的設計管理碩士學位，並以優異成績畢業。

▲ 每個畫家都有臨摹階段，啟蒙他的是玉郎漫畫集團旗下的阮大勇。（圖片︰受訪者提供）

「我覺得作為教師，怎也要有一個master的學歷，其實這科同設計沒太大關係，主要是資料搜集的方法，怎樣請人，研究每一個人性格等等。那是為了教書多於為了設計創作。」

速寫成癮被邀舉行展覽

直到2017年，意外地接觸速畫，便一發不可收拾，「速寫，可以我手畫我心，而一開始我是以簡單的綫條為主，其後夾雜水彩來畫畫，畫風愈見粗獷，慢慢希望自己細緻一點。」

他還是一位城市速寫家和人像插畫家。2017年，Alan加入了香港速寫團體「畫下嘢」和「速寫香港」，從此他便愛上了戶外寫生。「因為一班人去畫畫，過程中畫技會進步神速，而且睇得多別人的，自己畫的多，日子有功，而奇妙之處是明明看同一個地方，每個人畫出來的都可以相差很遠。」

▲ 他堅持每幅速寫都會現場完成，「有時需要畫兩三小時也不定。」（圖片︰受訪者提供）

他坦言速寫特別之處，在於每幅畫作一定是在現場完成，最快1小時，最長也不過3小時。他說透過速寫，可更深入感受周圍環境一切，重拾對眼前一切的歸屬感。

然而，在這個AI盛行的世代，還在講究畫畫的基本功，會否徒勞無功？

「AI繪圖好像很美，但都只屬同一類型的美學風格，所以即使將來AI發展得如何成熟，還是不會取代到手繪的。 而且AI繪圖看似很簡單，只要打幾隻字輸入指令，便立即有效果出來。但是否合乎個人心目中所想的，又是另一件事。而中間的過程好像沒有了，其實這個trial and error是非常重要的。」

所以他認為手繪仍有它的價值，深信學好一門手藝的話，將來會更值錢。

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「好像以前有一段時間流行電腦繪圖、電腦動畫，一段時間後，手繪圖熱潮又回歸了。所以很多事情都是否極泰來，大家也別太過分擔心。畫畫是可以有前途的，但重點是要自己親手去畫畫，從過程中所學到的都是自己的。」

記者︰黃鑑江

場地提供：#bistrocity 城中館子（2521 1132）