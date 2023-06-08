【家用問題】女兒工作3年從不給家用　港媽敢怒不敢言︰佢話要儲錢讀書

▲ 女兒工作3年從不給家用，港媽敢怒不敢言。（iStock）

子女給父母家用，最重要是表達心意，不過講錢傷感情，家用問題隨時引起家庭不和。一名網民於社交平台分享，親戚的女兒工作3年從不給家用，強調要儲錢讀書，媽媽只能敢怒不敢言。

媽媽不敢開口要家用

該名網民於「親子王討論區」以「如果仔女出身但唔俾家用，你會點做？」為題發帖，表示表妹返工3年，沒給姑姐家用︰

真係一分錢無俾屋企，食住屋企，物資都好少買，話要儲錢讀書進修。

雖然姑姐有怨言，但又無可奈何，不敢開口跟女兒要家用，只能向他們大呻。樓主指表妹性格古怪乖僻，親友也不便指責她的不是，難道要將她踢出家門，又感慨寫道︰

睇見下一代愈來愈多啃老，我哋呢一代好多都無養兒防老嘅觀念，經濟能力亦好過上一代。

網民︰心意多少都要俾啲

網民紛紛表達意見，大多認為無論如何都要給家用，金額多少也好，總算是對家庭的責任。有網民表示，「多多少少都要俾，係心意/責任感」、「心意多少都要俾啲， 我接受唔到唔俾」。

另一方面，有網民覺得時代不同，現在沒有養兒防老的想法，直言「唔係佢哋唔想養你，收入低物價貴自己未必夠用」、「有得俾你就當 bonus」、「唔攞返轉頭已心足」。點擊睇更多網民留言︰

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有女網民分享，其我叔仔當年工作初期沒給奶奶家用， 於是奶奶的做法是「好嬲咁夾佢去櫃員機攞家用」。到叔仔結婚後，每月都帶老婆和外母去消費，可是「每人夾幾萬俾佢阿媽睇醫生都話冇錢」。不過，她認為奶奶自己教出來也有責任，最後自己承受。

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責任編輯︰王明芳