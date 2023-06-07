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【拉闊音樂會】MC張天賦Dear Jane組樂隊DJ / MC　帶領樂迷重組情感記憶棉

娛樂 19:07 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

Dear Jane及MC張天賦將組成全新樂隊DJ / MC。

Dear Jane與MC張天賦將於8月19日在亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行拉闊音樂會。他們在今日（6月7日）於尖沙咀舉行記者會，正式公佈音樂會詳情。
 
他們將於是次拉闊音樂會上首度以全新樂隊形式，演繹5種男人的愛情世界。他們會以多首情歌串連起埋藏於大家記憶中的愛情故事，帶領樂迷重組那些記憶碎片，一同抱擁過往段段感情，呈現在生命中或會出現過的愛情故事，以音樂詮釋，為樂迷帶來最真摰動人演出。

Dear Jane及MC張天賦組成的期間限定的全新樂隊DJ / MC。

分享愛情經歷

司儀叱咤903黃正宜（阿正）於記者招待會開始時，先為是次拉闊的海報進行揭幕儀式，並邀請由Dear Jane及MC張天賦組成的全新樂隊DJ / MC登場，及分享組成5人樂隊的感受。

其後，兩組嘉賓先玩熱身遊戲《反杯無效》，考驗誰能最快將膠杯成功反轉並正確回答今次拉闊音樂會的問題，令現場粉絲都爭相為心儀偶像打氣。

遊戲過後，阿正介紹本次音樂會的海報意境，透露是次拉闊音樂會是一個關於男人愛情的故事，表示是5個男人在愛情世界中經歷迷失，其中，Dear Jane成員Howie笑言自己與另一半熱戀時會到廁所及天台，惹得MC也忍不住表示：「熱戀緊就已經咁轟烈！」

5人在台上玩遊戲《反杯無效》，考驗他們對今次拉闊音樂會的認識。

成就最動人拉闊音樂會

為了解DJ / MC的愛情史，接著玩第二個遊戲《拉闊只得我共你》，5位需跟著節奏拍子回答關於愛情的問題，如輸了遊戲便要將手上的飲料喝掉，眾人全情投入，場面非常熱鬧。

5位又分別預告將會在演出中表演的歌曲內容，帶領樂迷一同重組情感記憶棉，探究大家到底發生過的愛情故事，成就最動人的拉闊音樂會。

DJ / MC預告在拉闊台上的表演內容，MC希望能自彈自唱；而Dear Jane成員Howie則表示因組合名叫DJ / MC，建議屆時Dear Jane負責打碟，而MC則負責饒舌的部分，令一眾樂迷都感到非常期待。

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Dear Jane 張天賦 黃正宜 歌手 樂隊 商業電台 音樂會

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