【珊瑚保育】WWF與中大合作復育吐露港珊瑚　目標3年拯救及培育1千珊瑚碎塊或幼苗

▲ WWF與中大合作，展開為期三年的珊瑚保育計劃「珊海無盡」。(陳靜儀攝)

本港珊瑚覆蓋率，受到人類活動影響大幅下降，世界自然基金會香港分會（WWF）與中大合作，展開為期三年的珊瑚保育計劃「珊海無盡」，目標在吐露港和赤門海峽拯救最少1,000塊掉落的珊瑚碎塊，並在培育後將牠們放回大海，以修復香港海洋生態系統以及生物多樣性。

中大生命科學學院研究助理教授暨珊瑚學院創辦人崔佩怡表示，受80年代初急速城市發展的影響，吐露港水污染嚴重，對海洋生態系統構成很大破壞，舉例扯𢃇排及燈洲一帶的珊瑚覆蓋率便分別由8成及7成，減至至今仍不足2％，顯示生態系統已喪失自我恢復的能力。

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中大團隊數年前已在扯𢃇排、燈洲等一帶復育珊瑚，包括在大海收集瀕死的珊瑚碎塊，用混合膠將珊瑚碎塊黏在底座上，並放在養育缸內照料，當珊瑚長至完全包裹混合膠後，再放回海裡；另會在珊瑚產卵期間收集其精子和卵子，在實驗室人工受精成為珊瑚幼苗，育養至少兩年後再放回大海，以增加基因多樣性及提高其應對氣候變化能力。

崔佩怡稱，團隊截至2019年已將2百塊珊瑚碎塊及1百個珊瑚幼苗放回上述兩址，珊瑚的整體存活率超過9成，首批珊瑚成功長大之餘，去年更在野外產卵，同時也有蝴蝶魚重返珊瑚礁。她形容，成果讓人鼓舞，也反映養育珊瑚技術已成熟，吐露港水質也已適合珊瑚生長，冀繼續透過培育及繁殖，可持續地為吐露港提供健康珊瑚，以修復生態系統、吸引海洋生物重返，故與WWF合作擴大修復工作。

WWF海洋保育項目經理蘇隽彥表示，珊瑚礁是4分1海洋生物賴以生存的地方，是海洋生態系統重要一環，今次合作會將修復工作由上址擴展至赤門海峽北岸，WWF並在海下灣海洋生物中心設珊瑚養育缸，分擔養育工作，以加快珊瑚修復進度，目標3年內養育1千珊瑚碎片或幼苗並將之放回赤門海峽北岸不同位置，成事後會再找其他具潛質的修復地點及提高修復目標。

他又指，若修復範圍附近有發展活動，所有努力就會功虧一簣，建議當局在2030年前將被劃為或擬議為海洋保護區的水域由目前5%擴展指30%，以長遠及更有效保護海洋。

他提到，經費是很大的挑戰，希望公眾登記成為珊瑚保護者，支持有關工作，若每月捐款600元，便可每年參與一次珊瑚育養之旅等，體驗復育工作，如親自設計珊瑚底座並將碎塊固定在底座上等，亦可乘坐玻璃底船觀察海下灣海岸公園的珊瑚和魚。

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記者：黃小冰